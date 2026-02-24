Появились новые детали дела об убийстве полицейских в Черкасской области / © ТСН

Трагедия в селе Нехворощ Черкасской области, где во время обыска погибли четверо правоохранителей и сам ветеран Сергей Русинов, стала одним из самых резонансных событий последних лет в Черкасской области.

Обнародованные свидетельства очевидцев и собратьев открывают новые подробности о психологическом состоянии погибшего стрелка и возможных ошибках в планировании операции, подробнее — в материале ТСН.ua.

Побратимы погибшего Русинова пытались урегулировать конфликт с полицией

Утром 27 января жительница Корсунь-Шевченковского Наталья Линевич получила звонок от своего брата, 59-летнего ветерана АТО и полномасштабной войны Сергея Русинова, пишет «Суспільне».

«Он сказал: «Меня осадили менты. Я живым не дамся», — рассказала Наталья.

Сестра Сергея Русинова Наталья и его сын Александр / © Суспільне

По просьбе Натальи в дом брата выехали ее муж с друзьями и представители ветеранского союза «Корсунь-Шевченковская Сечь». Саму женщину с собой не взяли. Она отмечает, что имела плохое предчувствие перед этими событиями.

Возле дома Русинова находились четыре экипажа полиции, включая спецназовцев. Правоохранители планировали обыск по делу о покушении на убийство депутата горсовета Виталия Сторожука (подрыв автомобиля 24 декабря).

По версии полиции, Русинов закрылся в доме с оружием и отказался пускать группу, из-за чего силовики готовили штурм. Один из побратимов Русинова Андрей Зозуля с позывным «Артист» убедил полицию подождать и пошел на переговоры.

Близкий друг друг и побратим Русинова Андрей Зозуля, позывной «Артист» / © Суспільне

Он подошел к дому без верхней одежды, чтобы продемонстрировать отсутствие оружия, однако на вызовы никто не ответил. «Артист» понял, что ветерана в здании уже нет, о чем и сообщил правоохранителям.

Полиция решила проводить обыск в пустом доме. По требованию ветеранов для процедуры должны были привлечь понятых. Участковые офицеры Владимир Шпак и Александр Бойко выехали за ними в соседнее село.

Участковому удалось выжить после перестрелки

В полукилометре от дома Русинова автомобиль участковых попал под обстрел. Лейтенант Шпак вспоминает, что после первых выстрелов машина съехала в кювет. Его напарник получил смертельное ранение, а самому Шпаку пуля раздробила бедро.

К раненому приблизился Русинов с автоматом. Они были знакомы раньше.

«Я начал кричать: «Серега, это я, участковый». Он меня узнал и крикнул что-то типа: «Чего вы сюда приехали?». «Чтобы с тобой поговорить». А он говорит: «Ты всегда со мной вел себя по-человечески, живи». Развернулся и ушел», — рассказал участковый Шпак.

Полицейский офицер общины Александр Шпак, который получил ранения во время перестрелки в селе Нехворощ на Корсунщине / © Суспільне

Вскоре на место прибыли трое спецназовцев. В перестрелке Русинов застрелил всех троих.

Через десять минут на место приехали бойцы подразделения КОРД, которые ликвидировали ветерана.

От рук Русинова погибли четверо правоохранителей: 37-летний Александр Бойко, 41-летний Александр Флоринский, 36-летний Сергей Сафронов и 22-летний Денис Половинка. Трое из них, как и сам Русинов, имели боевой опыт в АТО.

Четверо героев отдали жизнь / © Национальная полиция Украины

Что привело к трагедии: версии собратьев и детали обыска в доме Русинова

После гибели Сергея Русинова полиция заявила о найденных в его доме оружии, боеприпасах и 4 кг неизвестных наркотиков. Однако близкие ветерана сомневаются в объективности этих обвинений.

Побратим погибшего Андрей Зозуля предполагает, чтоза нарковещества могли принять лечебные травы. Он рассказал, что Русинов был известным травником, имел большую библиотеку по фитотерапии и часто помогал бойцам на фронте народной медициной.

Как заявлял бывший начальник областного управления Олег Гудыма, что официальной причиной визита в дом Русинова силовиков было покушение на местного депутата Виталия Сторожука, чье авто взорвали в декабре.

Экс-руководитель полиции Черкасской области Олег Гудыма / © скриншот с видео

Бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик отмечает, что между Русиновым и политиком был давний имущественный конфликт из-за земли. При этом Андрей Зозуля скептически относится к версии подрыва: как профессиональные саперы они с Сергеем обсуждали этот инцидент и считали его имитацией, поскольку профессиональное исполнение не оставило бы депутату шансов на спасение.

По мнению друзей и руководителя союза «Корсунь-Шевченковская Сечь» Валерия Мотуза, трагедию спровоцировали несколько факторов:

психологическое состояние и военный опыт: Зозуля объяснил, что на войне людей учат профессионально уничтожать врага. В стрессовой ситуации в гражданской жизни этот опыт «включается» автоматически — человек начинает мыслить категориями боя.

недоверие к правоохранителям: Русинов опасался, что на него пытаются «повесить» дело из-за личной неприязни депутата.

ошибки во время операции: побратимы считают, что обыск был спланирован небрежно. Вместо внезапного визита спецназовцев к контуженному ветерану, полиция могла бы действовать через адвокатов, психологов или официальный вызов повесткой.

Друзья осуждают убийство полицейских, однако уверены: конфликт можно было предотвратить, если бы силовики пошли на контакт с ветеранским сообществом на полчаса раньше.

«Я не поддерживаю его действия, это убийство, — вздыхает он, — Но если бы мы приехали на полчаса раньше, или если бы с нами сконтактировали заранее, (все было бы иначе — Ред.)», — отметил Андрей Зозуля.

Что говорит депутат Виталий Сторожук

Виталий Сторожук является одной из самых известных фигур в Корсуне. Инцидент с подрывом его Audi Q7 произошел накануне Рождества. Депутат утверждает, что взрыв прогремел, когда он начал движение, но он не пострадал. Из-за того, что Сторожук сразу начал транслировать пожар в сеть, некоторые горожане заподозрили самоподжог ради пиара.

Депутат Корсунь-Шевченковского горсовета Виталий Сторожук (слева) с помощником и их знакомым ветераном / © Суспільне

Сам политик отвергает эти упреки, ссылаясь на высокую стоимость авто и результаты проверки на детекторе лжи. По его данным, под машину установили самодельное устройство на базе боеприпаса к гранатомету.

Обыски 27 января проходили у одиннадцати человек, с которыми депутат имел споры, в частности у бывшего мэра. Однако сам Сторожук уверяет, что не указывал следствию на Русинова. Более того, по словам Сторожука, его помощник был другом «Шамана», а сам ветеран никогда не высказывал претензий к депутату. Это подтверждают и родственники погибшего.

Версия о конфликте из-за земли также не нашла весомых подтверждений, отмечают корреспонденты «Суспільного».

«Даже сейчас я не могу включить его в список людей, которых подозреваю, потому что мне непонятен мотив. Я для себя это анализировал, и я его не нашел», — отметил Сторожук.

Полиция пока не раскрывает причин, почему именно Русинов попал в список подозреваемых. Сторожук предполагает, что ветеран мог запаниковать из-за наличия дома незарегистрированного оружия.

По его словам, Русинов, понимая, что обыск неизбежно приведет к тюрьме, а на него еще и могут списать дело о подрыве машины, мужчина мог решиться на радикальное сопротивление.

«Возможно, такая его реакция (на обыск - Ред.) была вызвана тем, что, человек понимал, что у него есть в доме. Понимал, что это криминал, что это не условный, а стопроцентный срок. Он анализировал себе эту историю: сяду в тюрьму, ничего не сделал, пришла полиция, сейчас на меня еще и дело Сторожука повесят. Ну, а дальше мне сложно анализировать, что происходит с человеком, когда у него происходит головокружение», — рассказал депутат.

Отставка Гудымы и смена главы областной полиции

После длительных протестов, которые устроили ветераны Черкасской области на фоне кровавой трагедии, власть пошла на диалог с участниками.

Главу областной полиции Олега Гудыму сначала отстранили, а 6 февраля уволили, назначив на его место Ярослава Меженного. Государственное бюро расследований открыло производство относительно возможного превышения полномочий и халатности силовиков во время событий 27 января.

Трагедия с «Шаманом» стала толчком для создания объединенной ветеранской организации «Холоднояровские атаманы».

«Как сказал руководитель союза из Шполы, мы долго раскачивались, долго думали об этом объединении. А этот случай с Шаманом дал нам искорку, которая нас зажгла. Мы бросили все дела и объединились ради всего этого», — отметил Валерий Мотуз.

Лидер ветеранского союза «Корсунь-Шевченковская Сечь» Валерий Мотуз (справа) с побратимом

На встрече с ветеранскими общинами 20 февраля новый руководитель полиции предложил ветеранам выбрать представителя, который официально будет работать в штате ведомства для налаживания коммуникации.

Меженный пообещал детально разобрать причины событий в Нехвороще после завершения следствия ГБР, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

