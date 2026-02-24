З’явилися нові деталі справи вбивства поліцейських на Черкащині / © ТСН

Трагедія в селі Нехворощ на Черкащині, де під час обшуку загинули четверо правоохоронців та сам ветеран Сергій Русінов, стала однією з найрезонансніших подій останніх років на Черкащині.

Оприлюднені свідчення очевидців та побратимів відкривають нові подробиці про психологічний стан загиблого стрільця та можливі помилки в плануванні операції, детальніше — у матеріалі ТСН.ua.

Побратими загиблого Русінова намагалися врегулювати конфлікт із поліцією

Уранці 27 січня мешканка Корсунь-Шевченківського Наталія Ліневич отримала дзвінок від свого брата, 59-річного ветерана АТО та повномасштабної війни Сергія Русінова, пише «Суспільне».

«Він сказав: «Мене обложили менти. Я живим не дамся», — розповіла Наталія.

Сестра Сергія Русінова Наталія та його син Олександр / © Суспільне

На прохання Наталії до будинку брата виїхали її чоловік із друзями та представники ветеранської спілки «Корсунь-Шевченківська Січ». Саму жінку з собою не взяли. Вона зазначає, що мала погане передчуття перед цими подіями.

Біля помешкання Русінова перебували чотири екіпажі поліції, включно зі спецпризначенцями. Правоохоронці планували обшук у справі про замах на вбивство депутата міськради Віталія Сторожука (підрив автомобіля 24 грудня).

За версією поліції, Русінов зачинився в хаті зі зброєю та відмовився пускати групу, через що силовики готували штурм. Один із побратимів Русінова Андрій Зозуля на позивний «Артист» переконав поліцію зачекати й пішов на перемовини.

Близький друг друг та побратим Русінова Андрій Зозуля, позивний «Артист» / © Суспільне

Він підійшов до будинку без верхнього одягу, щоб продемонструвати відсутність зброї, проте на виклики ніхто не відповів. «Артист» зрозумів, що ветерана в будівлі вже немає, про що й повідомив правоохоронців.

Поліція вирішила проводити обшук у порожньому будинку. На вимогу ветеранів для процедури мали залучити понятих. Дільничні офіцери Володимир Шпак та Олександр Бойко виїхали за ними до сусіднього села.

Дільничному вдалося вижити після перестрілки

За пів кілометра від будинку Русінова автомобіль дільничних потрапив під обстріл. Лейтенант Шпак згадує, що після перших пострілів машина з’їхала в кювет. Його напарник отримав смертельне поранення, а самому Шпаку куля роздробила стегно.

До пораненого наблизився Русінов з автоматом. Вони були знайомі раніше.

«Я почав кричати: «Серьога, це я, дільничний». Він мене впізнав і крикнув щось типу: «Чого ви сюди приїхали?». «Щоб з тобою поговорити». А він каже: «Ти завжди зі мною поводився по-людськи, живи». Розвернувся й пішов», — розповів дільничний Шпак.

Поліцейський офіцер громади Олександр Шпак, який отримав поранення під час перестрілки в селі Нехворощ на Корсунщині / © Суспільне

Невдовзі на місце прибули троє спецпризначенців. У перестрілці Русінов застрелив усіх трьох.

За десять хвилин на місце приїхали бійці підрозділу КОРД, які ліквідували ветерана.

Від рук Русінова загинули четверо правоохоронців: 37-річний Олександр Бойко, 41-річний Олександр Флорінський, 36-річний Сергій Сафронов та 22-річний Денис Половинка. Троє з них, як і сам Русінов, мали бойовий досвід в АТО.

Четверо героїв віддали життя / © Національна поліція України

Що призвело до трагедії: версії побратимів та деталі обшуку у будинку Русінова

Після загибелі Сергія Русінова поліція заявила про знайдені в його домі зброю, боєприпаси та 4 кг невідомих наркотиків. Проте близькі ветерана мають сумніви щодо об’єктивності цих закидів.

Побратим загиблого Андрій Зозуля припускає, що за наркоречовини могли сприйняти лікувальні трави. Він розповів, що Русінов був знаним травником, мав велику бібліотеку з фітотерапії та часто допомагав бійцям на фронті народною медициною.

Як заявляв колишній начальник обласного управління Олег Гудима, що офіційною причиною візиту до помешкання Русінова силовиків був замах на місцевого депутата Віталія Сторожука, чиє авто підірвали в грудні.

Екскерівник поліції Черкащини Олег Гудима / © скриншот з відео

Колишній секретар Черкаської міськради Ярослав Нищик зазначає, що між Русіновим та політиком був давній майновий конфлікт через землю. При цьому Андрій Зозуля скептично ставиться до версії підриву: як фахові сапери вони з Сергієм обговорювали цей інцидент і вважали його імітацією, оскільки професійне виконання не залишило б депутату шансів на порятунок.

На думку друзів та керівника спілки «Корсунь-Шевченківська Січ» Валерія Мотуза, трагедію спровокували кілька факторів:

психологічний стан та військовий досвід: Зозуля пояснив, що на війні людей вчать професійно нищити ворога. У стресовій ситуації в цивільному житті цей досвід «вмикається» автоматично — людина починає мислити категоріями бою.

недовіра до правоохоронців: Русінов побоювався, що на нього намагаються «повісити» справу через особисту неприязнь депутата.

помилки під час операції: побратими вважають, що обшук був спланований недбало. Замість раптового візиту спецпризначенців до контуженого ветерана, поліція могла б діяти через адвокатів, психологів або офіційний виклик повісткою.

Друзі засуджують вбивство поліцейських, проте впевнені: конфлікту можна було запобігти, якби силовики пішли на контакт із ветеранською спільнотою на пів години раніше.

«Я не підтримую його дії, це вбивство, — зітхає він. — Але якби ми приїхали на пів години раніше, або якби з нами сконтактували заздалегідь, (усе було б інакше — Ред.)», — зауважив Андрій Зозуля.

Що каже депутат Віталій Сторожук

Віталій Сторожук є однією з навідоміших постатей у Корсуні. Інцидент із підривом його Audi Q7 стався напередодні Різдва. Депутат стверджує, що вибух пролунав, коли він почав рух, але він не постраждав. Через те, що Сторожук одразу почав транслювати пожежу в мережу, деякі містяни запідозрили самопідпал задля піару.

Депутат Корсунь-Шевченківської міськради Віталій Сторожук (ліворуч) із помічником та їхнім знайомим ветераном / © Суспільне

Сам політик відкидає ці закиди, посилаючись на високу вартість авто та результати перевірки на детекторі брехні. За його даними, під машину встановили саморобний пристрій на базі боєприпасу до гранатомета.

Обшуки 27 січня проходили в одинадцяти осіб, з якими депутат мав суперечки, зокрема у колишнього мера. Проте сам Сторожук запевняє, що не вказував слідству на Русінова. Ба більше, за словами Сторожука, його помічник був другом «Шамана», а сам ветеран ніколи не висловлював претензій до депутата. Це підтверджують і родичі загиблого.

Версія про конфлікт через землю також не знайшла вагомих підтверджень, зазначають кореспонденти «Суспільного».

«Навіть зараз я не можу включити його до списку людей, яких підозрюю, тому що мені незрозумілий мотив. Я для себе це аналізував, і я його не знайшов», — зазначив Сторожук.

Поліція наразі не розкриває причин, чому саме Русінов потрапив до списку підозрюваних. Сторожук припускає, що ветеран міг запанікувати через наявність вдома незареєстрованої зброї.

За його словами, Русінов, розуміючи, що обшук неминуче призведе до в’язниці, а на нього ще й можуть списати справу про підрив машини, чоловік міг зважитися на радикальний опір.

«Можливо, така його реакція (на обшук — Ред.) була викликана тим, що, людина розуміла, що в нього є в хаті. Розуміла, що це кримінал, що це не умовний, а стопроцентний строк. Він аналізував собі цю історію: сяду в тюрму, нічого не зробив, прийшла поліція, зараз на мене ще й справу Сторожука повісять. Ну, а далі мені складно аналізувати, що відбувається з людиною, коли в неї стається запаморочення», — розповів депутат.

Відставка Гудими та зміна очільника обласної поліції

Після тривалих протестів, які влаштували ветерани Черкащини на тлі кривавої трагедії, влада пішла на діалог із учасниками.

Очільника обласної поліції Олега Гудиму спочатку відсторонили, а 6 лютого звільнили, призначивши на його місце Ярослава Меженного. Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо можливого перевищення повноважень та недбалості силовиків під час подій 27 січня.

Трагедія із «Шаманом» стала поштовхом для створення об’єднаної ветеранської організації «Холодноярівські отамани».

«Як сказав керівник спілки зі Шполи, ми довго розкачувались, довго думали про це об’єднання. А оцей випадок із Шаманом дав нам іскорку, яка нас запалила. Ми кинули всі справи й об’єдналися заради всього цього», — зазначив Валерій Мотуз.

Лідер ветеранської спілки «Корсунь-Шевченківська Січ» Валерій Мотуз (праворуч) із побратимом

На зустрічі з ветеранськими спільками 20 лютого новий керівник поліції запропонував ветеранам обрати представника, який офіційно працюватиме в штаті відомства для налагодження комунікації.

Меженний пообіцяв детально розібрати причини подій у Нехворощі після завершення слідства ДБР, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

