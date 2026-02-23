Росіяни завербували українку для теракту у Львові / © Львівська обласна прокуратура

Реклама

У центрі Львова 22 лютого внаслідок серії вибухів загинула молода поліцейська та постраждали понад 20 осіб.

Правоохоронці вже затримали ймовірну виконавцю теракту, яка за вказівками кураторів із ФСБ виготовила та заклала саморобні пристрої заради грошової винагороди.

Що відомо про виконавицю злочину та який запобіжний захід їй обрали — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відомо про теракт у Львові

У неділю, 22 лютого, у центрі Львова пролунали два вибухи. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт.

Внаслідок вибуху загинула молода поліцейська Вікторія Шпилька, близько 24 осіб постраждали. За даними влади, станом на 23 лютого у лікарнях Львова перебувало 12 поранених людей, їм надається допомога. Троє людей — у дуже важкому стані, наразі вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона.

Наслідки вибухів у Львові / © Getty Images

«Напередодні пацієнтам були проведені складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами, зокрема виконано зупинку масивних кровотеч та інші невідкладні хірургічні процедури», — розповіли у пресслужбі медзакладу.

Згодом львівська поліція оприлюднила відео з камер спостереження, що зафіксували підготовку до вибуху, який пролунав у ніч на 22 лютого.

Реклама

Як зазначають у Нацполіції, зловмисниця заздалегідь заховала саморобну вибухівку в баках для сміття.

Після детонації пристроїв на місце події оперативно прибули криміналісти, вибухотехніки, кінологи та оперативні служби.

Дата публікації 21:00, 22.02.26 Кількість переглядів 31 Крики й розпач у перші секунди після вибухів у Львові! Підривниця діяла не сама!

Що відомо про підозрювану, яка причетна до теракту у Львові

Під час спроби залишити Львівщину правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту у контрольованому прикордонному районі Старого Самбора. Нею виявилася 33-річна мешканка Костополя Рівненської області Ірина Саветіна.

Правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту у Львові / © Національна поліція України

Правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту у Львові / © Національна поліція України

За даними слідства, жінка діяла за вказівками кураторів з ФСБ, власноруч виготовляючи вибухові пристрої за онлайн-інструкціями. Вибухівку вона заклала у сміттєві баки, що зафіксували камери спостереження.

Реклама

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучили докази її протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю.

Правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту у Львові. Їй повідомили про підозру / © Львівська обласна прокуратура

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків.

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Дата публікації 17:01, 23.02.26 Кількість переглядів 36 Львівська “терористка” зізналась, як робила вибухівку під диктовку куратора! Сусіди в шоці

Хто замовив теракт у Львові

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 22 лютого заявив, що до організували вибух у Львові росіяни. За його словами, українку РФ завербували через Telegram.

Реклама

Глава держави наголосив, що РФ планує і надалі вчиняти подібні злочини, тому правоохоронцям слід бути готовими до цих викликів.

Наслідки вибухів у Львові / © Associated Press

«Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту — російська… І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам», — запевнив глава держави.

Він закликав до «більшої залученості» у запобіганні терактам громад, місцевих керівників, урядових інституцій, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації диверсій в українському тилу.

«У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей», — підсумував Зеленський.

Реклама

Як готували та керували вибуховими пристроями для атаки у центрі Львова

На місці вибуху зафіксовано значні пошкодження будівель та вибиті вікна. Для посилення ураження зловмисники використали звичайні будівельні гайки, що призвело до великої кількості травмувань. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак звернув увагу на залишки пластикових контейнерів для їжі, припустивши, що вибухівку могли замаскувати під замовлення служби доставки, пише «24 Канал«.

Він зазначив, що другий вибух пролунав уже після прибуття правоохоронців. За його словами, є три версії, як вибухові пристрої могли бути активовані:

використання таймера, налаштованого на час приїзду поліції;

візуальне спостереження з квартири неподалік;

дистанційне керування через злам міських камер відеоспостереження, що дозволяло кураторам стежити за ситуацією в реальному часі навіть із території РФ.

Також, за його словами, причетні до злочину могли перебувати серед натовпу безпосередньо після інциденту. Він зазначив, що наразі правоохоронці вивчають присутність підозрілих осіб на місці події, які могли бути відправлені замовниками для фіксації результатів диверсії.

Скільки спецслужби РФ обіцяли заплатити за теракт у Львові

За виконання завдання у Львові російські куратори пообіцяли 33-річній жінці 60 тисяч гривень, однак грошей вона так і не побачила. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Реклама

Під час перших допитів затримана зізналася, що погодилася на співпрацю з ФСБ, сподіваючись цими коштами закрити свої борги. Замовники перерахували їй лише мінімальну суму, якої вистачило на купівлю складових для вибухівки. Усі необхідні компоненти — від побутової хімії до цвяхів, болтів та гайок для ураження — фігурантка придбала в одному з великих будівельних гіпермаркетів Львова.

Слідство вже долучило до справи записи з камер спостереження магазину, де зафіксовано процес купівлі цих матеріалів.

Фігурантці справи про вибухи у Львові обрали запобіжний захід

23 лютого у Львові відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у теракті Ірині Саветіній.

Дата публікації 15:53, 23.02.26 Кількість переглядів 67 У Львові обирають запобіжний захід підозрюваній у теракті

Під час слухання Саветіна заперечувала наявність мотиву та стверджувала, що не усвідомлювала небезпеки своїх дій. За її словами, на зв’язок із нею вийшли приблизно тиждень тому через Telegram.

Реклама

«З’єднався зі мною хлопець на рахунок роботи, бо я цікавилася роботою в Телеграмі. Він мені прислав повідомлення, де можна заробити гроші… Він говорив про різні речі. Спочатку про спалювання машин. Я йому одразу відмовилася і сказала, що я не буду це робити», — розповіла вона.

Згодом із жінкою зв’язався інший чоловік.

© ТСН

«Він мені написав. Сказав, що в нього є якась для мене робота безпечна і легальна», — розповіла підозрювана.

Замовник, який представився Марком, дистанційно керував процесом виготовлення пристрою, називаючи його «хлопавкою».

Реклама

«Все, що він говорив, я виконувала по інструкції. Мобільні телефони, гайки, різні речовини — я не знала точного складу. Він керував усім дистанційно. Я робила все по його інструкції. Я не знаю, я навіть не згадаю зараз як це», — так пояснила підозрювана виготовлення вибухівки.

Вона розповіла про матеріали для пристрою: мобільні телефони, гайки та «різні речовини».

Дата публікації 17:00, 23.02.26 Кількість переглядів 24 Що розповіла підозрювана у теракті у Львові під час засідання суду

«Він був по відео-зв’язку. А коли я зрозуміла, що щось не так, я подзвонила до Марка і сказала, що не буду цього робити. Я підійнялася в квартиру, мені подзвонив цей Даніїл, і сказав: „Ми все про тебе знаємо, про твої кредити, де живе твоя мама“, — розповіла Саветіна.

Жінка переконує, що дізналася про причетність замовників до російських спецслужб лише у відділку СБУ.

Реклама

Наприкінці засідання Саветіна попросила вибачення та висловила співчуття родині загиблої та всім постраждалим від вибуху.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.