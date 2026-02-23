ТСН у соціальних мережах

«Не сьогодні»: відомий волонтер Христов потрапив під обстріл під час евакуації (фото)

Волонтер Денис Христов показав уламок у голові після атаки FPV-дрона на Харківщині.

Дмитро Гулійчук
Волонтер Денис Христов

Волонтер Денис Христов

У понеділок, 23 лютого, волонтер Денис Христов на позивний «Голландець» потрапив під російський обстріл, коли вкотре їхав евакуйовувати цивільних на Харківщині.

Про це повідомив сам волонтер у соцмережах.

Інцидент стався під час виїзду у прифронтове село Гусинка на Куп’янщині.

«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Верніше не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витечу (від поранення — Ред.) по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення рускім пілотам БПЛА. Не сьогодні під*ри!» — написав Христов і опублікував фото свого закривавленого обличчя.

Також волонтер показав уламок, який дістали з його голови лікарі у Харківській обласній лікарні.

У Харківській обласній прокуратурі додали, що Христов отримав поранення внаслідок влучання FPV-дрона у дорогу.

Хто такий Денис Христов

Денис Христов — український телеведучій, блогер та волонтер. ВІд початку повномасштабного вторгнення евакуйовує цивільних з прифронтових міст і сіл. Має позивний «Голландець». Денис Христов вивозить цивільних самостійно, часто ризикуючи власним життям.

У грудні 2024 року Денис Христов отримав відзнаку президента України «Золоте серце». Також він є автором документального фільму «1% війни», присвяченого евакуації цивільних.

Нагадаємо, що на Різдво російський дрон убив відомого волонтера.

