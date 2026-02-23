ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1066
Время на прочтение
1 мин

"Не сегодня": известный волонтер Христов попал под обстрел во время эвакуации (фото)

Волонтер Денис Христов показал обломок в голове после атаки FPV-дрона в Харьковской области.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Волонтер Денис Христов

Волонтер Денис Христов

В понедельник, 23 февраля, волонтер Денис Христов с позывным «Голландец» попал под российский обстрел, когда в который раз ехал эвакуировать гражданских в Харьковской области.

Об этом сообщил сам волонтер в соцсетях.

Инцидент произошел во время выезда в прифронтовое село Гусинка на Купянщине.

«Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку на Купянщине. Вернее, не доехал. Хотите прикол — возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку (от ранения — Ред.) по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение русским пилотам БпЛА. Не сегодня, пид*ры!» — написал Христов и опубликовал фото своего окровавленного лица.

Также волонтер показал обломок, который достали из его головы врачи в харьковской областной больнице.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что Христов получил ранение в результате попадания FPV-дрона в дорогу.

Кто такой Денис Христов

Денис Христов — украинский телеведущий, блогер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения эвакуирует гражданских из прифронтовых городов и сел. Имеет позывной «Голландец». Денис Христов вывозит гражданских самостоятельно, часто рискуя собственной жизнью.

В декабре 2024 года Денис Христов получил награду президента Украины «Золотое сердце». Также он автор документального фильма «1% войны», посвященного эвакуации гражданских.

Напомним, что на Рождество российский дрон убил известного волонтера.

Дата публикации
Количество просмотров
1066
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie