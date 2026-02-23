В Украине планируют отменить начисления за одну из коммунальных услуг / © ТСН.ua

Реклама

В Украине планируется отменить начисление за одну из коммунальных услуг для отдельной категории граждан. Речь идет о владельцах жилья, которое было повреждено или разрушено в результате войны и пока непригодно для проживания.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады со ссылкой на профильный Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, поддержавший законопроект №13155.

Нормы, прописанные в документе, предусматривают изменения в начислении платы за управление многоквартирным домом.

Реклама

Кому не придется платить

Законопроект предлагает освободить от оплаты услуги по управлению домом собственников квартир, в которых из-за повреждений невозможно проживать во время военного положения. Начисление планируется приостановить на весь период действия военного положения, а также еще на один год после его завершения или отмены.

Как будут компенсировать расходы

Чтобы предприятия сферы ЖКХ не понесли финансовые потери, законопроект предусматривает механизм возмещения их расходов. Компенсацию предлагают осуществлять за счет:

средств государственного бюджета;

международной финансовой помощи;

потенциальных репараций от России в будущем

В парламенте отмечают, что такие изменения должны поддержать пострадавших из-за полномасштабной войны граждан и одновременно обеспечить стабильную работу коммунальных служб.

Напомним, в 2026 году украинцы смогут снизить расходы на газ или вообще не платить за него. Речь идет о людях пенсионного возраста, которые живут в сельской местности и ранее работали в сфере образования, здравоохранения, культуры или библиотечной системе, могут получать полное возмещение расходов на газ.