Что будет, если Словакия выключит рубильник Украине: в "Укрэнерго" объяснили

В Укрэнерго заверили, что угрозы Фицо не повлияют на украинскую энергосистему / © ТСН

Реклама

Если Словакия все же прекратит снабжать Украиной электроэнергией, это никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

В компании объяснили, что в последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии больше месяца назад и в очень ограниченном объеме.

Реклама

«В общем, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины довольно редко. Речь идет о непродолжительных поставках», — отмечает Укрэнерго.

В то же время, несмотря на заявления Фицо, официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором — компанией SEPS — в «Укрэнерго» пока не поступало.

«Операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии — НЭК „Укрэнерго“ и SEPS — являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью удовлетворять установленным правилам деятельности организации. В настоящее время между НЭК „Укрэнерго“ и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии», — отметили в украинской компании.

Кроме того, «Укрэнерго» сегодня, 23 февраля, получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты о поставках аварийной помощи. Анализ предложения словацкой компании украинская сторона обещает выполнить в кратчайшие сроки.

Реклама

«О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных связей используется, согласно результатам проведенных аукционов», — подытожили в «Укрэнерго».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину с 23 февраля. Он посетовал, что не смог поговорить с Зеленским.