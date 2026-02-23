Как использовать ИИ на работе / © Credits

Издание The Washington Post собрало реальные истории людей, которые научились передавать рутинную и утомительную работу технологиям и выиграли время для себя.

Искусственный интеллект обещает сделать работу проще, но на практике многие теряются, с чего начать, какой инструмент выбрать и как не навредить себе или компании. В последние годы работники по всему миру экспериментировали с ИИ, от заметок и писем до кода и стратегического планирования.

И теперь, когда работодатели все чаще ожидают от команды ИИ-грамотности, вопрос звучит иначе, а именно, как использовать ИИ так, чтобы он действительно работал на вас.

Автоматизация почты

Электронная почта — один из главных «пожирателей» времени, однако вместо бесконечных фильтров и папок на помощь приходит ИИ.

По словам экспертов, современные инструменты могут сортировать, маркировать и приоритезировать письма по содержанию, а не только по ключевым словам. Более того, они способны автоматически создавать ответы на типичные запросы, например, переадресовывать кандидатов на страницу вакансий или отвечать на повторяющиеся вопросы клиентов.

В результате имеем почти «автопилот» для вашего ящика.

Личный ИИ-ассистент

Представьте себе утро без хаоса в голове. Некоторые руководители уже пользуются так называемым «ИИ-шефом аппарата», который помогает структурировать день, определять приоритеты и отслеживать прогресс.

Алгоритм достаточно прост, вы задаете правила, загружаете документы, описываете свои цели и получаете персонализированного помощника, который можно использовать ежедневно. Для тех, кто не хочет открывать доступ к почте или календарю, есть более безопасный вариант — ручная загрузка списков задач и дальнейшее ранжирование.

Собственные инструменты

Один из самых модных трендов — так называемый «vibe coding» — создание мини-приложений без глубоких знаний программирования. С помощью чат-ботов люди строят информационные панели для аналитики, сервисы обратной связи или даже персональные платформы для обучения.

Такие решения не обещают революции, но способны сделать вас на 5-15% продуктивнее, а это часто и есть разница между «успеть» и «переутомиться».

«Холодные» знакомства

Перед важным знакомством или короткой клиентской презентацией ИИ может найти неожиданные точки соприкосновения, например, общие интересы, упоминания в интервью, хобби или карьерные детали. Один меткий факт и формальное письмо превращается в теплый диалог.

Это особенно полезно для тех, кто планирует смену карьеры или расширяет профессиональный круг.

Полезные заметки

ИИ-инструменты нового поколения не просто записывают разговоры, а структурируют их по вашим заметкам, выделяют ключевые решения и формируют список действий. Такая «нейтральная» аналитика часто воспринимается коллегами без эмоционального сопротивления, как факт, а не чье-то мнение.

ИИ может быть честным

Эксперты советуют лишать ИИ излишней льстивости. В настройках стоит четко указать: меньше комплиментов, больше точности, аргументов и критической обратной связи. Так вы получите не «виртуального фаната», а настоящего помощника.

Самое сложное в работе с ИИ — начать. Однако, как признаются те, кто уже прошел этот путь, дальше становится легче. Не нужно сразу осваивать десятки сервисов, достаточно выбрать один инструмент и делегировать ему самую сложную часть вашей работы.

Искусственный интеллект не заберет вашу уникальность, он освободит для нее место. И, возможно, именно это сегодня является новой формой профессиональной роскоши.