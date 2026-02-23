В Днепре произошел взрыв Фото иллюстративный / © Getty Images

В Днепре прогремел взрыв в административном здании полиции. Инцидент произошел вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе города, пострадавших нет.

Факт взрыва подтвердили в полиции Днепра.

«Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием», - добавили в полиции.

Обстоятельства взрыва в Днепре устанавливаются. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Взрыв в здании полиции в Днепре - первое фото

© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Напомним, сначала о взрыве в здании полиции написали СМИ. Источники РБК-Украина сообщили, что взрыв мог произойти непосредственно в здании или вблизи него, однако точной информации об инциденте не было.

Теракт в Николаеве

Напомним, несколькими часами ранее 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на АЗС. Там были ранены семь полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Теракт во Львове

Также стали известны новые факты по делу о теракте во Львове. Теперь там фигурирует еще одна подозреваемая — 18-летняя жительница Харьковской области.

Главная исполнительница теракта во Львове задержана при попытке покинуть область.

Напомним, что правоохранители расследуют серию взрывов в центре города как теракт. В результате инцидента погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.