В Днепре произошел взрыв возле райотдела полиции — что известно о последствиях
В райотделе Днепра раздался сильный взрыв.
В Днепре прогремел взрыв в административном здании полиции. Инцидент произошел вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе города, пострадавших нет.
Факт взрыва подтвердили в полиции Днепра.
«Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием», - добавили в полиции.
Обстоятельства взрыва в Днепре устанавливаются. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа.
Взрыв в здании полиции в Днепре - первое фото
Напомним, сначала о взрыве в здании полиции написали СМИ. Источники РБК-Украина сообщили, что взрыв мог произойти непосредственно в здании или вблизи него, однако точной информации об инциденте не было.
Теракт в Николаеве
Напомним, несколькими часами ранее 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на АЗС. Там были ранены семь полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Теракт во Львове
Также стали известны новые факты по делу о теракте во Львове. Теперь там фигурирует еще одна подозреваемая — 18-летняя жительница Харьковской области.
Главная исполнительница теракта во Львове задержана при попытке покинуть область.
Напомним, что правоохранители расследуют серию взрывов в центре города как теракт. В результате инцидента погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.