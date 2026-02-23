В Николаеве произошел взрыв на АЗС: ранены семь полицейских

В Николаеве произошел взрыв на заправке: пострадали правоохранители, припарковавшие там авто / © Национальная полиция Украины

Реклама

В понедельник, 23 февраля, в 18:10 в Николаеве раздался взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали семь работников патрульной полиции.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«В результате пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», — сообщил Иван Выговский.

Реклама

Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что этот взрыв не случайно. Он связал инцидент в Николаеве с недавним терактом против полицейских во Львове.

В Николаеве произошел взрыв на заправке / © Национальная полиция Украины

«Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны», — отметил Выговский.

В Николаеве произошел взрыв на заправке / © Национальная полиция Украины

Напомним, исполнительницу теракта во Львове задержали в городе Самбор при попытке покинуть Львовскую область. По данным правоохранителей, женщина производила взрывчатку собственноручно под руководством онлайн-кураторов ФСБ.

Подозреваемая во взрыве во Львове дала показания следствию, подробно описав обстоятельства привлечения ее к преступлению и собственные действия. Женщина рассказала, как ей предложили работу, где и сколько денег обещали.