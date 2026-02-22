Погибшая полицейский, кого подозревает СБУ и новые детали: все о теракте в центре Львова

На месте теракта / © Associated Press

В ночь на воскресенье во Львове прогремели взрывы. В Национальной полиции сообщили о теракте, в результате которого погибла работник полиции и еще 25 человек получили ранения. Вероятную исполнительницу задержали, сообщили в МВД.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрывах и погибшей работнице полиции.

По данным следствия, 22 февраля около 00:30 на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин. По прибытии экипажа патрульной полиции к месту происшествия раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Взрывы прогремели вблизи торгового центра «Магнус». В результате теракта погибла 23-летняя работник полиции. Также пострадали 25 человек, их госпитализировали. Кроме того, взрыв повредил служебный автомобиль патрульной полиции и гражданский автомобиль.

Что известно о погибшей

Стало известно имя жертвы теракта — Виктория Шпилька, 23-летняя полицейский из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и присоединилась к патрульной полиции.

Сначала она работала на Херсонщине, а с 2023 года — на Львовщине. Осенью прошлого года она вышла замуж, ее муж — также патрульный. Они вместе служили и строили свое будущее.

Что говорят в СБУ и Нацполиции

Правоохранители проводят мероприятия по задержанию лица, причастного к теракту во Львове. Рассматривается участие российских спецслужб.

Как отметил Алексей Голобородько, в настоящее время органами безопасности совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры проводятся все неотложные следственные действия, направленные на то, чтобы выявить и задержать враждебного агента, причастного к организации данного теракта.

«Проведен уже комплекс соответствующих мероприятий. Есть уже лицо, подлежащее задержанию. Уже проведены все процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства. Проводим дополнительный комплекс мероприятий, чтобы привлечь к ответственности лицо, которое непосредственно действовало на территории Львовщины», — отметил Голобородько.

На месте взрывов / © Getty Images

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что женщину — вероятную исполнительницу — задержали в районном центре около 10.20.

«Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы установить тех, кто совершил этот теракт», — сообщил министр.

Клименко уточнил, что сейчас идет установка других лиц, причастных к взрывам во Львове. «Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шесть правоохранителей — в тяжелом состоянии», — добавил он.

Согласно основной версии заказчиком теракта является Россия. Также в МВД показали фото этой женщины. Предварительно известно, что она приехала во Львов из другой области.

Вероятная исполнительница теракта задержана / © МВС

Информацию о задержании подозреваемой в исполнении теракта подтвердил и президент Владимир Зеленский.

«Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. 25 человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным… Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Благодарю всех, кто помогает», — сообщил президент.

Журналист Виталий Глагола раскрыл некоторые подробности об исполнителе теракта.

«По моей информации, женщину задержали прямо в городе Самбор, когда она пыталась покинуть Львовскую область. Это гражданка Украины, приехавшая из другого региона. Взрывчатку, предварительно, она производила собственноручно по четким онлайн-инструкциям завербовавших ее кураторов ФСБ. Параллельно следственные действия продолжаются еще в одной области вне Львовщины. Ожидаю официальное подтверждение деталей», — написал он.