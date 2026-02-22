- Дата публикации
-
- Украина
- 3048
- 1 мин
Теракт во Львове: первые версии и фото вероятного исполнителя
СБУ и другие службы проводят следственные действия и уже определили личность для задержания, подозревая причастность российских спецслужб.
В ночь на 22 февраля во Львове совершили теракт. Погибла работник полиции, еще 24 человека пострадали. Одна из версий следствия — причастность российских спецслужб.
Об этом сообщил «24 Канал«.
«Полиция задержала вероятного исполнителя теракта во Львове», — заявил глава МВД Игорь Клименко.
Также в МВД показали фото предполагаемой исполнителя взрывов.
Офис генпрокурора отметил: «Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц».
Первый заместитель управления Службы безопасности во Львовской области Алексей Голобородько отметил, что правоохранители устанавливают вражеского агента, причастного к теракту.
«Есть лицо, подлежащее задержанию, проведении процессуальных мероприятий в одной из областей. Мы проводим дополнительные следственные действия, чтобы задержали этого человека», — сказал Алексей Голобородько.
Он отметил, что среди версий рассматривается российский след. Другие версии сообщают позже.
Что известно о теракте во Львове
Теракт произошел в ночь на 22 февраля на пересечении ул. Госпитальной и Данилишина. Полицейские получили сообщение по вызову о незаконном проникновении в помещение. По прибытии правоохранителей раздались два взрыва. СБУ квалифицировала инцидент как теракт.
По состоянию на 22 февраля — 25 раненых и погибшая работник полиции. Это Виктория Шпилько. Ей было всего 23 года.
Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.