Теракт во Львове: первые версии и фото вероятного исполнителя

На месте теракта / © Associated Press

В ночь на 22 февраля во Львове совершили теракт. Погибла работник полиции, еще 24 человека пострадали. Одна из версий следствия — причастность российских спецслужб.

«Полиция задержала вероятного исполнителя теракта во Львове», — заявил глава МВД Игорь Клименко.

Также в МВД показали фото предполагаемой исполнителя взрывов.

Офис генпрокурора отметил: «Правоохранители задержали женщину, гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Продолжается установление возможных других причастных лиц».

Первый заместитель управления Службы безопасности во Львовской области Алексей Голобородько отметил, что правоохранители устанавливают вражеского агента, причастного к теракту.

«Есть лицо, подлежащее задержанию, проведении процессуальных мероприятий в одной из областей. Мы проводим дополнительные следственные действия, чтобы задержали этого человека», — сказал Алексей Голобородько.

Он отметил, что среди версий рассматривается российский след. Другие версии сообщают позже.

Что известно о теракте во Львове

Теракт произошел в ночь на 22 февраля на пересечении ул. Госпитальной и Данилишина. Полицейские получили сообщение по вызову о незаконном проникновении в помещение. По прибытии правоохранителей раздались два взрыва. СБУ квалифицировала инцидент как теракт.

По состоянию на 22 февраля — 25 раненых и погибшая работник полиции. Это Виктория Шпилько. Ей было всего 23 года.

Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.