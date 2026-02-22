Теракт у Львові: перші версії та фото ймовірної виконавиці

На місці теракту / © Associated Press

У ніч проти 22 лютого у Львові скоїли теракт. Загинула поліцейська, ще 24 особи постраждали. Одна із версій слідства — причетність російських спецслужб.

Про це повідомив «24 Канал«.

«Поліція затримала імовірну виконавицю теракту у Львові», — заявив очільник МВС Ігор Клименко.

Також у МВС показали фото ймовірної виконавиці підривів.

© МВС

Офіс генпрокурора зазначив: «Правоохоронці затримали жінку, громадянку України, яка може бути причетною до скоєння теракту. Триває встановлення можливих інших причетних осіб».

Перший заступник управління Служби безпеки у Львівській області Олексій Голобородько зазначив, що правоохоронці встановлюють ворожого агента, який був причетний до теракту.

«Є особа, яка підлягає затриманню, проведенні процесуальні заходи в одній із областей. Ми проводимо додаткові слідчі дії, щоб затримали ту особу», — сказав Олексій Голобородько.

Він зазначив, що серед версій розглядають російський слід. Інші версії повідомляють пізніше.

Що відомо про теракт у Львові

Теракт трапився в ніч проти 22 лютого на розі вул. Шпитальної та Данилишина. Поліцейські отримали повідомлення на виклик про незаконне проникнення в приміщення. Після прибуття правоохоронців пролунало два вибухи. СБУ кваліфікувала інцидент як теракт.

Станом на 22 лютого — 25 поранених та загибла поліцейська. Це Вікторія Шпилька. Їй було всього 23 роки.

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.