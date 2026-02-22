Як правильно підготувати автомобіль до весни - поради

Автомобіль / © Pexels

Зима добігає кінця, а разом із нею — і час суворих випробувань для авто. Саме зараз водіям слід почати підготовку транспортного засобу до весни.

Про це пише Gazeta.ua.

Екстер’єр та зовнішній догляд

Колісне питання Не поспішайте перевзуватися при першому потеплінні, але й не затягуйте до літньої спеки. Зимовий склад гуми занадто м’який для розігрітого асфальту: протектор стирається миттєво, а керованість погіршується. Обов’язково проінспектуйте диски на предмет мікротріщин чи корозії, спричиненої соляними сумішами.

Гігієна кузова та днища За зиму в прихованих порожнинах накопичується справжній «коктейль» із реагентів та бруду. Ретельна мийка високим тиском (особливо знизу) — обов’язковий ритуал. Після просушування уважно огляньте ЛФП:

Дрібні сколи та рижики потребують негайної обробки антикором.

Глибокі пошкодження краще довірити професіоналам, щоб не допустити наскрізної іржі.

Оглядовість та склоочисники Лобове скло за зиму зазнає абразивного впливу льоду та піску. Ретельно вимийте його спеціальними засобами. Окрему увагу приділіть «двірникам»: якщо вони залишають розводи або скриплять, гумові елементи вже втратили еластичність. Заміна щіток — це мінімальна інвестиція у вашу безпеку під час весняних злив.ревізія внутрішніх систем

Контроль робочих рідин Стандартний інтервал заміни мастила (10–15 тис. км) взимку скорочується через важкі умови експлуатації. Якщо ви не використовуєте всесезонні варіанти, весна — ідеальний час для оновлення мастила та фільтрів.

Безпека гальмівної системи Після перепадів температур обов’язково перевірте:

Цілісність та герметичність магістралей.

Відсутність підтікань на супортах.

Важливо: Гальмівна рідина гігроскопічна (вбирає воду). Якщо в ній накопичився конденсат, температура кипіння падає, що може призвести до відмови гальм при інтенсивному навантаженні.

Енергосистема та живлення Морози виснажують акумулятор. Навіть якщо машина заводиться, АКБ може бути в стані глибокого розряду. Очистіть клеми від окислення та підзарядіть батарею за допомогою стаціонарного пристрою.

Паливний контур та ходова

Бензобак: Через перепади температур всередині часто з’являється конденсат. Щоб уникнути потрапляння води в двигун, варто замінити паливний фільтр.

Підвіска: Весняні ями та зимові реагенти вбивають сайлентблоки та втулки. Відвідайте СТО для діагностики ходової.

Розвал-сходження: Якщо ви помітили, що кермо стоїть нерівно або машину веде вбік — регулювання кутів встановлення коліс є обов’язковим.

Порада: Не ігноруйте прибирання салону. Вологу, що накопичилася під килимками, потрібно видалити, щоб уникнути появи грибка та неприємного запаху.

