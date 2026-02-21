Церковне свято 22 лютого / © pexels.com

Завтра, 22 лютого, в православному календарі віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. Подія відбулася в районі Євгенії, неподалік від Константинополя (нині Стамбул). У часи гонінь на християн тіла мучеників ховали у потаємних місцях, аби запобігти їхньому зневаженню. Після завершення переслідувань на одному з таких місць почали відбуватися чудеса та зцілення, що привернуло увагу віруючих.

У VII столітті за часів патріарха Томи І у Константинополі були урочисто виявлені численні мощі мучеників. Згодом, у XII столітті, імператор Андроник I Комнін побудував на цьому місці храм, щоб увіковічнити пам’ять мучеників та святого апостола Андроніка як небесного покровителя.

Більшість знайдених святих залишилися безіменними, але серед них були також відомі постаті:

Святий апостол Андронік — один із сімдесяти апостолів, про якого згадує апостол Павло у Посланні до Римлян (16:7).

Свята Іунія (Юнія) — сподвижниця Андроніка, також згадана апостолом Павлом.

Їхні мощі були відкриті за об’явленням благочестивому клірику Миколі Каліграфу, що дозволило Церкві вшанувати мучеників публічно.

Вшанування віднайдених мощів символізує перемогу віри над гоніннями та непохитну відданість Христу. Навіть після смерті мучеників їхня священність проявилася через чудеса та зцілення. Святкування цього дня нагадує про те, що навіть імена тих, хто постраждав за віру, можуть залишитися невідомими, але їхня жертовність живе у Божій пам’яті.

Прикмети 22 лютого

Народні прикмети 22 лютого / © pexels.com

Ясне небо віщує гарний врожай на зернові культури.

Лід на річках і озерах ще не зійшов — весна буде пізньою.

Зайці й лисиці обережні та активні — ще чекати на морози.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цього дня небажано займатися хатніми справами, які «перемішують енергію дому». Не радять прати, прасувати чи вишивати, а особливо підмітати або мити підлогу — вважалося, що таким чином можна «вимести» з оселі щастя та добробут.

Що можна робити завтра

22 лютого, у день вшанування святих мучеників, віруючі звертаються до них із проханням про сили та терпіння, щоб з гідністю пережити всі життєві випробування. У давнину цей час використовували для підготовки до весняних польових робіт: на поля і городи вивозили добрива, готували ґрунт. Народна мудрість радить, що якщо сьогодні посадити ранню капусту на розсаду, то можна розраховувати на щедрий урожай улітку.