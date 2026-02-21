Трагедія на Чернігівщині: у будинку живцем згоріла маленька дитина (фото)

У будинку виявили тіло дитини

У Чернігівському районі під час пожежі одна дитина загинула, а друга отримала опіки.

Про це повідомили у поліції.

«Під час ліквідації загоряння в будинку було виявлено тіло трирічної дитини без ознак життя. Хлопчика, 2024 року народження, вдалося врятувати — його з опіками було доправлено до лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Хлопчикам було шість, чотири та два роки. Матір загиблих дітей затримано — її не було вдома під час трагедії.