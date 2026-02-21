Високий урожай без зусиль: три солодкі сорти огірків, які рясно плодоносять щороку

Сорти огірків з високою врожайністю / © pexels.com

Вирощування огірків може бути непростим: часто рослини активно нарощують зелену масу, а плодів майже не видно. Причина — невдалий вибір сорту або несприятливі кліматичні умови. Щоб уникнути розчарувань, варто обирати сорти, які щороку стабільно дають високий урожай, витримують перепади температур, невибагливі у догляді та радують солодким смаком.

Амур F1

Ранній самозапильний гібрид, який швидко адаптується до будь-яких умов — як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Витривалий до хвороб, зокрема борошнистої роси. Перший урожай можна зібрати вже через 45 днів. Огірки солодкі, соковиті та без гіркоти.

Конкурент

Ще один ранній сорт із високою врожайністю і простим доглядом. З одного квадратного метра можна зібрати до 4 кг плодів, а перший урожай з’являється через 50 днів після сходів.

Азарт F1

Ідеально підходить для відкритих ділянок та теплиць. Плоди виростають до 12 см, дають урожай через 45 днів, мають привабливий товарний вигляд, добре зберігаються та легко транспортуються.

Огірки — теплолюбна культура. Висівання у відкритий ґрунт слід проводити, коли земля прогріється до +12°C, зазвичай у середині травня. Якщо ви хочете отримати ранній урожай через розсаду, насіння висівають у торф’яні стаканчики приблизно за 30 днів до посадки. Для стабільного росту і плодоношення потрібні регулярний полив та ефективні підживлення.