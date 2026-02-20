Забудьте про праску: як за хвилину зробити штори ідеально рівними за допомогою звичайного розпилювача

Як вирівняти штори без праски / © pexels.com

Прасування довгих штор займає багато часу, потребує великого простору та постійного контролю температури, щоб не пошкодити тканину.

Є простий і ефективний спосіб вирівняти штори без праски та відпарювача: тканина розправляється під власною вагою, а легкий розчин допомагає волокнам швидше «розслабитися» і прийняти рівну форму.

Чому на шторах з’являються складки

Після прання складки утворюються з кількох причин. Під час віджимання тканина зминається, а при висиханні волокна фіксуються в новому положенні. Деякі матеріали — особливо щільні або змішані — тримають заломи довше, ніж легкі й тонкі тканини. Якщо штори висохли у зім’ятому вигляді або довго лежали складеними, заломи можуть бути дуже помітними, і звичайне «повисить — розгладиться» працює повільно.

Що знадобиться

Для цього методу не потрібні спеціальні пристрої та покупки — підійдуть речі, які зазвичай є вдома:

Розпилювач із дрібним туманом;

Чиста вода кімнатної температури;

Кондиціонер для білизни.

Кондиціонер використовується не лише для аромату: його складники зменшують статичну електрику і роблять волокна більш податливими. Тканина після висихання виглядає рівніше, а заломи розгладжуються швидше.

Як приготувати розчин:

Налийте у розпилювач воду. Додайте приблизно половину мірного ковпачка кондиціонера. Щільно закрийте і добре струсіть, щоб суміш стала однорідною.

Якщо кондиціонер густий, дайте йому трохи часу, щоб повністю розчинився. Важливо уникати осаду — він може залишити плями на тканині.

Підготовка штор

Після прання штори мають бути повністю сухими. Одразу повісьте їх на карниз, щоб тканина рівно висіла під власною вагою. Вага тканини працює як природний прес, а легке зволоження допомагає волокнам прийняти рівну форму без нагріву.

Нанесення розчину

Рівномірно розпиліть суміш по всій поверхні штор. Тримайте розпилювач на відстані, щоб утворювався дрібний туман, а не великі мокрі плями. Особливу увагу приділіть ділянкам із сильними заломами: бризніть трохи щедріше, але без перезволоження.

Вже за кілька хвилин складки починають пом’якшуватися, а тканина виглядає рівніше. Час повного розгладження залежить від щільності тканини та глибини заломів після прання.