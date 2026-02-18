Жовтий пластик на пральній машині знову білий за 2 хвилини: просто нанесіть 5 крапель цього на ватяний диск

Як відбілити пластик на пральній машині / © pexels.com

Реклама

Перш ніж братися до справи, важливо зрозуміти причину пожовтіння. Пластик темніє не через бруд — це хімічна реакція, на яку впливають сонце, перепади температур і пил. Звичайне миття мильною водою тут безсиле: воно лише змиває поверхневий бруд, але повернути білизну не може.

Для ефекту «як новий» ідеально підійде Димексид — аптечний засіб для зовнішнього застосування, який серед господарів давно заслужив репутацію «розчинника всього на світі». Головне — працювати тільки в гумових рукавичках, адже Димексид швидко проникає через шкіру і переносить усе, що на ній є. Без захисту він може пересушити руки або навіть залишити легкий хімічний опік.

Як користуватися:

Реклама

Протріть пралку вологою ганчіркою, щоб прибрати пил. Пройдіться сухою серветкою, щоб поверхня була зовсім сухою. Візьміть ватний диск і капніть на нього 5–7 крапель нерозведеного Димексиду. Легкими рухами протирайте жовті ділянки. Ви побачите, як забруднення буквально переходить на ватку — не потрібно тиснути або терти сильніше, засіб працює сам.

Після відбілювання обов’язково протріть пластик вологою ганчіркою, щоб змити залишки розчину.

Застереження: