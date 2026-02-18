- Дата публікації
Жовтий пластик на пральній машині знову білий за 2 хвилини: просто нанесіть 5 крапель цього на ватяний диск
Іноді пралка працює ідеально, але її зовнішній вигляд залишає бажати кращого: пластик пожовк, і це псує враження. Можна змиритися або знайти спосіб виправити ситуацію. Ми пропонуємо другий варіант — і готове рішення вже є.
Перш ніж братися до справи, важливо зрозуміти причину пожовтіння. Пластик темніє не через бруд — це хімічна реакція, на яку впливають сонце, перепади температур і пил. Звичайне миття мильною водою тут безсиле: воно лише змиває поверхневий бруд, але повернути білизну не може.
Для ефекту «як новий» ідеально підійде Димексид — аптечний засіб для зовнішнього застосування, який серед господарів давно заслужив репутацію «розчинника всього на світі». Головне — працювати тільки в гумових рукавичках, адже Димексид швидко проникає через шкіру і переносить усе, що на ній є. Без захисту він може пересушити руки або навіть залишити легкий хімічний опік.
Як користуватися:
Протріть пралку вологою ганчіркою, щоб прибрати пил.
Пройдіться сухою серветкою, щоб поверхня була зовсім сухою.
Візьміть ватний диск і капніть на нього 5–7 крапель нерозведеного Димексиду.
Легкими рухами протирайте жовті ділянки. Ви побачите, як забруднення буквально переходить на ватку — не потрібно тиснути або терти сильніше, засіб працює сам.
Після відбілювання обов’язково протріть пластик вологою ганчіркою, щоб змити залишки розчину.
Застереження:
Будьте обережні біля кнопок і логотипів: якщо назва бренду нанесена фарбою, Димексид може її зняти так само легко, як і жовтизну.
Перед обробкою перевірте непомітну ділянку (наприклад, ззаду). У рідкісних випадках деякі види пластику можуть ставати липкими або почати плавитися.