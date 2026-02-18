ТСН у соціальних мережах

Жовтий пластик на пральній машині знову білий за 2 хвилини: просто нанесіть 5 крапель цього на ватяний диск

Іноді пралка працює ідеально, але її зовнішній вигляд залишає бажати кращого: пластик пожовк, і це псує враження. Можна змиритися або знайти спосіб виправити ситуацію. Ми пропонуємо другий варіант — і готове рішення вже є.

Тетяна Мележик
Як відбілити пластик на пральній машині

Як відбілити пластик на пральній машині / © pexels.com

Перш ніж братися до справи, важливо зрозуміти причину пожовтіння. Пластик темніє не через бруд — це хімічна реакція, на яку впливають сонце, перепади температур і пил. Звичайне миття мильною водою тут безсиле: воно лише змиває поверхневий бруд, але повернути білизну не може.

Для ефекту «як новий» ідеально підійде Димексид — аптечний засіб для зовнішнього застосування, який серед господарів давно заслужив репутацію «розчинника всього на світі». Головне — працювати тільки в гумових рукавичках, адже Димексид швидко проникає через шкіру і переносить усе, що на ній є. Без захисту він може пересушити руки або навіть залишити легкий хімічний опік.

Як користуватися:

  1. Протріть пралку вологою ганчіркою, щоб прибрати пил.

  2. Пройдіться сухою серветкою, щоб поверхня була зовсім сухою.

  3. Візьміть ватний диск і капніть на нього 5–7 крапель нерозведеного Димексиду.

  4. Легкими рухами протирайте жовті ділянки. Ви побачите, як забруднення буквально переходить на ватку — не потрібно тиснути або терти сильніше, засіб працює сам.

Після відбілювання обов’язково протріть пластик вологою ганчіркою, щоб змити залишки розчину.

Застереження:

  1. Будьте обережні біля кнопок і логотипів: якщо назва бренду нанесена фарбою, Димексид може її зняти так само легко, як і жовтизну.

  2. Перед обробкою перевірте непомітну ділянку (наприклад, ззаду). У рідкісних випадках деякі види пластику можуть ставати липкими або почати плавитися.

