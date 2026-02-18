В одній з областей через негоду школи переходять на дистанційне навчання

Дитина

Реклама

У Миколаєві через погіршення погодних умов від 19 лютого школи міста переходять на дистанційний режим навчання, щоб убезпечити учнів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

«Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей», — зазначив Сєнкевич.

Реклама

Водночас, за його словами, дитячі садки продовжують працювати у звичному режимі, оскільки не всі батьки можуть залишити маленьких дітей удома. Міська влада закликає батьків планувати свій день з урахуванням погодних умов і забезпечити безпечне пересування містом.

Сьогодні у Миколаєві йшов крижаний дощ, дороги перетворились на ковзанку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через енергетичну кризу та сильні морози Міністерство освіти й науки доручило місцевій владі самостійно обрати модель навчання для школярів.