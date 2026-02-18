ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

В одній з областей через негоду школи переходять на дистанційне навчання

Через негоду школи тимчасово змінюють формат навчання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитина

Дитина

У Миколаєві через погіршення погодних умов від 19 лютого школи міста переходять на дистанційний режим навчання, щоб убезпечити учнів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

«Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей», — зазначив Сєнкевич.

Водночас, за його словами, дитячі садки продовжують працювати у звичному режимі, оскільки не всі батьки можуть залишити маленьких дітей удома. Міська влада закликає батьків планувати свій день з урахуванням погодних умов і забезпечити безпечне пересування містом.

Сьогодні у Миколаєві йшов крижаний дощ, дороги перетворились на ковзанку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через енергетичну кризу та сильні морози Міністерство освіти й науки доручило місцевій владі самостійно обрати модель навчання для школярів.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie