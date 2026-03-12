Зеленський повідомив про нову енергетичну угоду з Румунією: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан / © скриншот з відео

Київ і Бухарест побудують дві нові лінії електропередачі для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави. Відповідні домовленості були досягнуті під час сьогоднішньої зустрічі президентів двох країн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм румунським колегою Нікушором Даном у Бухаресті у четвер, 12 березня.

Посилення енергосистеми

Реалізація цього проєкту має стратегічне значення для стабільності української енергосистеми, яка постійно потерпає від ворожих ударів. Нові лінії створять додатковий запас міцності для проходження складних періодів та підтримають баланс в електромережі.

«Це дозволить передавати Україні значно більші об’єми електроенергії в разі аварійних запитів на тлі постійних атак РФ по українській енергетичній інфраструктурі», — зазначає Новини.LIVE.

Важливість міжнародної підтримки

Завдяки розширенню пропускної здатності міждержавних перетинів Україна зможе оперативніше отримувати допомогу від європейських партнерів у разі виникнення дефіциту. Співпраця з сусідніми країнами залишається ключовим фактором виживання вітчизняної енергетики в умовах війни.

Будівництво нових ліній електропередачі стане ще одним кроком до повної інтеграції української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E та зменшення вразливості від російського терору.

Нагадаємо, раніше Словаччина розірвала контракт на аварійні поставки електроенергії Україні. Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а уряд країни схвалив відповідне рішення.