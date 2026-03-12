ТСН у соціальних мережах

Дивний експеримент Boeing: навіщо літак завантажили 9 тоннами картоплі

Інженери Boeing завантажили понад 9 тонн картоплі на пасажирські сидіння, щоб протестувати та покращити роботу бортового Wi-Fi.

Картопля замість пасажирів

Картопля допомогла покращити Wi-Fi у літаках

Компанія Boeing одного разу завантажила понад 9 тонн картоплі у пасажирський літак. Овочі розмістили на сидіннях не для харчування, а заради геніального експерименту з покращення бортового інтернету.

Про це пише Supercar Blondie.

Проблема з Wi-Fi та ідеальні пасажири

У 2012 році інженери намагалися вирішити проблему нестабільного Wi-Fi під час польоту. Забезпечити рівномірний сигнал усередині металевої труби, заповненої людьми, виявилося вкрай складним завданням, адже бездротові хвилі відбиваються від елементів салону і змінюються залежно від місця розташування пристроїв.

Для точного тестування компанії був потрібен салон, повний пасажирів. Проте експерименти тривали кілька днів, і просити сотні добровольців сидіти абсолютно нерухомо весь цей час було нереалістично. Тому фахівці знайшли геніальну альтернативу — вони заповнили сидіння списаного літака мішками з картоплею загальною вагою понад 9000 кілограмів.

Проєкт SPUDS та результати експерименту

Виявилося, що картопля взаємодіє з радіосигналами напрочуд схоже на людське тіло. Вона поглинає та відбиває бездротові хвилі майже так само, як і реальні пасажири.

«Ви хочете, щоб ваш ноутбук працював будь-де на вашому місці, але можуть бути значні зміни сигналу лише через розташування ноутбука», — пояснив інженер Boeing Денніс Льюїс.

Завдяки картопляним «пасажирам» команда змогла виміряти, де Wi-Fi був сильним, а де слабшав, що дозволило правильно налаштувати антени та інше обладнання. Цей експеримент, який отримав назву SPUDS, допоміг суттєво покращити інтернет на борту таких літаків, як Boeing 777, 747-8 та 787. На відміну від реальних людей, картоплі ніколи не було нудно, і вона «сиділа» тихо протягом багатьох днів, поки інженери збирали всі необхідні дані.

Нагадаємо, бортпровідниця закликала пасажирів переглянути свій гардероб для перельотів і відмовитися від футболок. За її словами, причина — не дрескод, а елементарна безпека в разі надзвичайної ситуації.

