Стюардеса пояснила, чому не варто літати в футболці: справа в безпеці

Реклама

Бортпровідниця закликала пасажирів переглянути свій гардероб для перельотів і відмовитися від футболок. За її словами, причина — не дрескод, а елементарна безпека в разі надзвичайної ситуації.

Стюардеса авіакомпанії American Airlines Андреа Фішбах поділилася порадами щодо одягу в інтерв’ю Who What Wear. Вона зізналася: ще в дитинстві засвоїла правило, якого дотримується й сьогодні.

«У дитинстві я багато подорожувала, і моя мама встановила для мене одне правило, якого я дотримуюся донині», — розповіла вона.

Реклама

Головний аргумент — можливість евакуації через аварійний трап. За словами бортпровідниці, це не лише стресова, а й фізично болісна процедура.

«Спускатися аварійними трапами неприємно і боляче — дуже боляче — і приземлення наприкінці трапа не є м’яким. Чим більше ви покриваєте поверхню шкіри, тим більше захисту отримує ваш найбільший орган».

Саме тому вона радить обирати одяг із довгими рукавами та штани, які максимально закривають тіло.

Який одяг ще не варто одягати в літак

Фішбах також назвала інші речі, які можуть створити проблеми під час подорожі:

Реклама

обтислий одяг

високі підбори

надмірна кількість прикрас і аксесуарів

За її словами, такі речі можуть спричиняти затримання під час контролю в аеропорту, чого більшість пасажирів прагнуть уникнути.

Раніше авіакомпанія Ryanair також закликала клієнтів утриматися від польотів у джинсах, що спричинило неоднозначну реакцію серед мандрівників.

Хоча перевізник не пояснив причини детально, доктор Г’ю Пабаруе в коментарі для Huffington Post зазначив, що обтислі джинси можуть підвищувати ризик тромбозу глибоких вен, оскільки обмежують рух під час тривалого сидіння.

Чим небезпечний тромбоз глибоких вен

ТГВ виникає, коли у глибоких венах утворюється тромб. Якщо він потрапляє до легень, може розвинутися тромбоемболія легеневої артерії — стан, що становить загрозу для життя.

Реклама

Фішбах окремо наголосила на важливості руху під час перельоту:

«Якщо ви високого зросту, багато подорожуєте або летите довгим рейсом, це надзвичайно важливо», — додала вона.

Вона нагадала пасажирам: «Дуже важливо мати можливість трохи рухатися на своєму місці — я знаю, що це дуже складно — і підтримувати кровообіг».

Що вдягати в літак

За словами бортпровідниці, оптимальний варіант для перельоту — зручний, не надто тісний одяг із довгими рукавами та штанами, який прикриває шкіру, але не обмежує рухів. Такий вибір може бути вирішальним у випадку екстреної евакуації та допоможе знизити ризик проблем із кровообігом під час тривалих рейсів.

Реклама

Нагадаємо, жінка приготувала обід для родини просто в літаку.