«Літак судного дня» помітили над США: він кілька годин робив дивні маневри

E-6B Mercury / © Вікіпедія

Реклама

У неділю, 8 березня, очевидці побачили великий літак, який летів на незвично низькій висоті та кілька разів пролітав над Центральною долиною Каліфорнії. Згодом фахівці встановили, що це був Boeing E-6B Mercury— один із найсекретніших літаків американських ВМС.

Про це повідомляє FOX24.news.

За словами місцевих жителів, літак близько двох годин виконував тренувальні заходи, зокрема імітував посадки в міжнародному аеропорту Фресно-Йосеміті.

Реклама

Що це за «літак судного дня»

E-6B Mercury. / © Фото з відкритих джерел

E-6B Mercury використовується як повітряний командний пункт для управління ядерними силами США.

Як пояснив відставний генерал-майор ВПС США Клей Гаррісон, цей літак може взяти на себе управління ядерною тріадою у випадку знищення наземних центрів управління.

За його словами, літак здатний:

передавати команди стратегічним бомбардувальникам;

керувати міжконтинентальними балістичними ракетами;

підтримувати зв’язок із підводними човнами, оснащеними ядерними ракетами.

Захист від ядерного удару

Конструкція літака спеціально розроблена так, щоб витримувати електромагнітний імпульс (ЕМІ), який може виникнути під час ядерного вибуху.

Реклама

Саме тому E-6B Mercury може залишатися функціональним навіть у разі масштабної атаки.

Основна місія літака — забезпечити безперервну систему управління ядерними силами США для президента, міністра оборони та Стратегічного командування.

Скільки таких літаків у США

ВМС США експлуатують дві бойові ескадрильї літаків E-6B Mercury.

Їхньою основною базою є авіабаза Тінкер в Оклахомі, але літаки регулярно виконують польоти з інших баз, зокрема:

Реклама

авіабази Тревіс у Каліфорнії;

авіабази Оффатт у Небрасці;

військово-морської авіабази Патуксент-Рівер у Меріленді.

Ці літаки можуть швидко перекидатися на різні бази залежно від потреб командування США.

Нагадаємо, що на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході західні країни посилюють військово-морську присутність у регіоні. Сполучені Штати можуть направити туди ще один авіаносець, а Франція і Велика Британія готують власні кораблі до можливого розгортання.

Також у Сполучених Штатах можуть знову запровадити військовий призов для можливості відправлення військ до Ірану на тлі триваючої військової операції.