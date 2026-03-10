На Близький Схід виводять нові авіаносці: які країни посилюють флот — Forbes

США та союзники стягують авіаносці на Близький Схід Фото ілюстративне / © Associated Press

На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході західні країни посилюють військово-морську присутність у регіоні. Сполучені Штати можуть направити туди ще один авіаносець, а Франція і Велика Британія готують власні кораблі до можливого розгортання.

Про це повідомляє Forbes.

Йдеться про американський атомний авіаносець USS George H.W. Bush (CVN-77) класу Nimitz, який нещодавно завершив передрозгортальні навчання. У Пентагоні поки не підтвердили, чи буде корабель направлений на Близький Схід для підтримки операції Epic Fury («Епічна лють»).

Під час навчань COMPTUEX перевіряли готовність ударної групи авіаносця та кораблів супроводу діяти разом у складних бойових умовах. Контр-адмірал Алексіс Вокер пояснив, що ці маневри є сертифікаційним етапом, який підтверджує здатність ударної групи проводити масштабні операції у будь-якому регіоні світу.

Наразі в районі Близького Сходу вже перебувають два американські авіаносці. Йдеться про USS Abraham Lincoln (CVN-72), який діє в регіоні, а також найбільший корабель ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), що нещодавно пройшов через Суецький канал до Червоного моря. За даними аналітиків, це перший випадок майже за рік, коли дві американські авіаносні ударні групи одночасно розгорнуті на Близькому Сході.

Експерти припускають, що USS George H.W. Bush може згодом замінити один із цих кораблів, адже їхнє перебування у зоні операцій уже затягнулося довше, ніж планувалося.

Тим часом Велика Британія пришвидшила підготовку авіаносця HMS Prince of Wales. Корабель отримав п’ятиденну готовність до можливого виходу в море. Поки що не уточнюється, чи вирушить він до Середземного моря або іншої частини регіону. Інший британський авіаносець — HMS Queen Elizabeth — наразі проходить технічне обслуговування у Шотландії.

Попри обговорення можливої участі британських кораблів, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не обов’язково потрібна їхня підтримка для поточної операції. Водночас Міноборони Британії повідомило про додаткові кроки з посилення присутності в регіоні — зокрема, розгортання винищувачів Eurofighter Typhoon та F-35 Lightning II, систем протиповітряної оборони і додаткового військового контингенту на Кіпрі.

Кінцевий маршрут HMS Prince of Wales після можливого виходу в море наразі не розкривається.

Як Франція та Іспанія посилюють захист союзників

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про направлення авіаносця «Шарль де Голль», авіакрила та кораблів супроводу до Середземного моря на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Макрон повідомив, що французькі кораблі виконуватимуть завдання із забезпечення безпеки судноплавства та стабільності поблизу Ормузької протоки. За його словами, місія має оборонний характер.

Президент заявив, що Париж має виконати зобов’язання перед союзниками в регіоні та гарантувати їхню безпеку.

Також нагадаємо про фрегат від Іспанії. Там вирішили направити судно «Крістобаль Колон». Він прямуватиме на Кіпр після ударів Ірану по британській базі.