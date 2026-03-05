ТСН у соціальних мережах

Іспанія відправляє фрегат, а Італія розгортає сили: ще дві країни стануть на захист Кіпру після атаки Ірану

В Іспанії вирішили направити фрегат «Крістобаль Колон» на Кіпр після ударів Ірану про британській базі.

Катерина Сердюк
Іспанія

Іспанія / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Іспанія вирішила відправити свій найсучасніший фрегат до берегів Кіпру для гарантування безпеки та допомоги цивільним у відповідь на атаку Ірану по британській військовій базі на острові. Крім того, за союзників вирішила вступитися і Італія.

Про це повідомляє Clash Report.

Що відомо про плани Іспанії та Італії

Як повідомили у Міноборони Іспанії, країна відправить свій найсучасніший фрегат для захисту Кіпру. Це рішення прийняли після удару іранського безпілотника по британській базі на середземноморському острові.

Як заявили у відомстві, фрегат «Крістобаль Колон» приєднається до французького авіаносця «Шарль де Голль» та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити захист і повітряну оборону та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».

Зазначимо, що «Крістобаль Колон» (Cristóbal Colón, F-105) — сучасний фрегат ВМС Іспанії, п’ятий і останній у серії типу «Альваро де Базан» (F-100). Його ввели в експлуатацію 2012 року. Корабель оснащений системою Aegis, призначений для протиповітряної оборони, патрулювання та дій у складі ударних груп.

Також до оборони Кіпру доєднується Італія.

«Ми маємо намір розгорнути на Близькому Сході багатопрофільні сили з системами протиповітряної оборони проти безпілотників та ракет», — йдеться у заяві міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Разом з іспанцями та французами, додав він, країна надасть допомогу Кіпру.

Війна на Близькому Сході розширюється — останні новини

Після іранського удару по британській авіабазі на Кіпрі Лондон змінив свою позицію щодо участі у військових діях. Велика Британія дозволила США використовувати британські об’єкти для оборонних операцій проти Ірану. Великобританія не виключає можливості долучитися до майбутніх ударів по іранських пускових установках, щоб посилити захист союзників і запобігти подальшим атакувальним діям Тегерану. У відповідь на загострення ситуації країна також посилює військову присутність у регіоні, зокрема через розгортання зенітних кораблів і підготовку до захисту стратегічних об’єктів.

Крім того, Греція терміново посилює оборону Кіпру, перекидаючи фрегати і винищувачі F‑16 після загострення напруженості в регіоні. Уряд Афін також переглядає плани щодо протиповітряної оборони та укріплює військову присутність для захисту союзника.

Також повідомлялось, що в уламках іранського безпілотника Shahed‑136, який атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі, знайшли російську CRPA‑антену «Комета/Комета‑М» — пристрій для захисту від радіоелектронних перешкод. Вона використовується також на російських безпілотниках і ракетах, що може свідчити про обмін технологіями між Іраном і Росією.

