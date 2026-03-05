Испания отправляет фрегат, а Италия разворачивает силы: еще две страны станут на защиту Кипра после атаки Ирана

Испания / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Испания присоединяется к операции США и Израиля на Ближнем Востоке и отправит свой фрегат для защиты Кипра. Кроме того, за союзников решила вступиться и Италия.

Об этом сообщает Clash Report.

Что известно о планах Испании и Италии

Как сообщили в Минобороны Испании, страна отправит свой самый современный фрегат для защиты Кипра. Это решение было принято после удара иранского беспилотника по британской базе на средиземноморском острове.

Реклама

Как заявили в ведомстве, фрегат «Кристобаль Колонн» присоединится к французскому авианосцу «Шарль де Голль» и кораблям греческого флота, чтобы обеспечить защиту и воздушную оборону и «поддержать любую эвакуацию гражданского населения».

Отметим, что Кристобаль Колон (Cristóbal Colón, F-105) — современный фрегат ВМС Испании, пятый и последний в серии типа Альваро де Базан (F-100). Его ввели в эксплуатацию в 2012 году. Корабль оснащен системой Aegis, предназначен для противовоздушной обороны, патрулирования и действий в составе ударных групп.

Также к обороне Кипра присоединяется Италия.

«Мы намерены развернуть на Ближнем Востоке многопрофильные силы с системами противовоздушной обороны против беспилотников и ракет», — говорится в заявлении министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Реклама

Вместе с испанцами и французами, добавил он, страна предоставит помощь Кипру.

Война на Ближнем Востоке расширяется — последние новости

После иранского удара по британской авиабазе на Кипре Лондон сменил свою позицию по участию в военных действиях. Великобритания разрешила США использовать британские объекты для оборонных операций против Ирана. Великобритания не исключает возможности присоединиться к предстоящим ударам по иранским пусковым установкам, чтобы усилить защиту союзников и предотвратить дальнейшие атакующие действия Тегерана. В ответ на обострение ситуации страна также усиливает военное присутствие в регионе, в частности, через развертывание зенитных кораблей и подготовку к защите стратегических объектов.

Кроме того, Греция срочно усиливает оборону Кипра, опрокидывая фрегаты и истребители F-16 после обострения напряженности в регионе. Правительство Афин также пересматривает планы по противовоздушной обороне и укрепляет военное присутствие для защиты союзника.

Также сообщалось, что в обломках иранского беспилотника Shahed-136, атаковавшего британскую авиабазу Акротири на Кипре, нашли российскую CRPA-антенну «Комета/Комета-М " — устройство для защиты от радиоэлектронных помех. Она используется также на российских беспилотниках и ракетах, что может свидетельствовать об обмене технологиями между Ираном и Россией.