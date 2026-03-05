Известная украинская певица удивила, как ее звали замуж в обмен на тысячу верблюдов

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Украинская исполнительница SKYLERR, которая ранее удивила историей знакомства с любимым, откровенно рассказала о ситуациях, когда мужчины делали ей странные и даже шокирующие предложения. По словам артистки, подобные истории случались с ней как в подростковом возрасте, так и уже во время музыкальной карьеры.

Об одном из первых таких случаев певица вспомнила во время интервью проекту «Розмова». Она объяснила, что из-за своей внешности во многих странах часто выглядит «местной».

«Из-за такой внешности я выхожу "везде своя", куда ни приеду. С мамой была в Египте, и меня хотели купить за тысячу верблюдов. Подходили к маме, с ней прямо разговаривали, чтобы замуж отдать. Купить — это отдать калым. Тысяча верблюдов — это миллион долларов», — поделилась певица.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

По словам артистки, это произошло во время поездки в Египет, когда ей было всего 15 лет. Тогда местные мужчины обращались к ее матери с предложениями выдать дочь замуж. Подобное внимание быстро заставило семью быть осторожнее.

«Мне было 15 лет, когда мы выезжали на какие-то рынки, там нельзя было пройти со мной», — вспомнила исполнительница.

С годами, когда она стала известной, странные ситуации не исчезли. По словам певицы, иногда поклонники могут вести себя слишком навязчиво — например, сопровождать ее во время гастролей или появляться в разных местах после концертов.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Один из самых неожиданных эпизодов произошел после корпоративного выступления в 2023 году. Тогда к артистке подошел незнакомый мужчина и озвучил предложение, которое ее ошеломило.

«Я выступала на корпоративе в 2023 году, и взрослый мужчина подошел ко мне после выступления и один на один говорит: "Я заплачу 60 тысяч долларов за ночь с тобой". Просто подошел и говорит: я плачу тебе определенную сумму — проведи со мной ночь. Я просто была шокирована, что люди вообще на такое способны», — призналась она.

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Артистка добавляет, что подобные ситуации заставляют ее еще раз убедиться, насколько странным иногда может быть поведение людей. В то же время, по словам SKYLERR, она старается относиться к этому спокойнее и не позволять таким случаям влиять на свою жизнь и карьеру.

