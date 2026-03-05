Украину зовут на помощь в войне против Ирана: отправят ли ВСУ на Ближний Восток

Война в Иране / © Associated Press

Обострение конфликта на Ближнем Востоке неожиданно вывело Украину на роль ключевого оборонного партнера Запада и арабских государств.

Опыт ВСУ в перехвате иранских дронов оказался уникальным ресурсом, которого сейчас критически не хватает даже самым мощным армиям мира. Пока авианесущие группы США работают на грани истощения, Киев предлагает союзникам интеллектуальное оружие и готовые технологические решения в обмен на дефицитные ракеты для ПВО.

Позиция Украины в отношении Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя события на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива отметил, что Иран сознательно сделал свой выбор.

Глава государства отметил, что Украине слишком хорошо известна цена ракетного террора и отметил, что хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, его режим стал сообщником Путина, поставляя России «Шахеды» и оружейные технологии.

Зеленский подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения России в Украину, армия РФ выпустила по украинским городам и энергетике более 57 тысяч дронов иранского производства. Зеленский назвал справедливым предоставить иранскому народу шанс избавиться от террористического режима, что обеспечит безопасность всем странам, которые страдали от агрессии Тегерана.

Война в Иране / © Associated Press

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил поддержку иранского народа и обратился к международному сообществу с призывом занять четкую позицию.

«Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право на жизнь в безопасности, мире и процветании, свободную от угнетения», — сказал Сибига.

Однако Зеленский в интервью Rai Italia выразил свое беспокойство, что затяжная война на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок Украине систем ПВО и ракет-перехватчиков Patriot. По словам президента, США вынуждены пересматривать свои оборонные ресурсы, чтобы обеспечить потребности собственной операции и союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

В то же время президент добавил, что прямые поставки оружия из Ирана в Россию сейчас уменьшились, однако РФ продолжает самостоятельно производить иранские дроны и ракеты по ранее полученным лицензиям.

Война с Ираном истощает флот США

Длительная военная операция против Ирана на Ближнем Востоке истощает ресурсы Военно-морских сил США, пишет Forbes.

По данным издания, в регионе действуют авианесущие группы USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, срок миссий которых уже пришлось продлить.

Авианосец «Гарри Трумэн» / © OSINTtechnical в соцсети Х

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Гегсет заявляют о наращивании ударов, однако военные признают дефицит ресурсов. Поскольку некоторые страны запретили использование своего воздушного пространства, авианосцы остаются единственными мобильными базами для атак.

Как отмечает Forbes, среди ключевых проблем американского флота:

нехватка кораблей;

усталость экипажей;

технический износ авианосцев.

В то же время иранские беспилотники «Шахеды» вызывают беспокойство у США, пишет CNN. Как отмечают американские чиновники, противовоздушная оборона США не сможет перехватить их все.

Глава Пентагона Пит Гегсет и генерал Дэн Кейн констатировали, что угроза от беспилотников оказалась серьезнее прогнозов. Американское командование поражено тем, что благодаря низкой высоте и небольшой скорости «Шахеды» эффективнее обходят ПВО, чем традиционные баллистические ракеты.

«Иранцы действительно имеют возможность изготавливать много беспилотников типа «Шахед», баллистических ракет средней и малой дальности, и у них огромные запасы. Поэтому в определенный момент… это становится математической проблемой: как мы можем пополнить запасы боеприпасов противовоздушной обороны. Откуда они возьмутся?» — сказал сенатор Марк Келли, демократ от Аризоны.

США и союзники просят помощи у Украины

Премьер-министр Кир Стармер, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке сообщил, что Великобритания предоставляет свои базы для операций США и привлекает украинских экспертов для борьбы с иранскими беспилотниками.

По его словам, Лондон не участвует в наступлениях, но помогает союзникам в Персидском заливе отражать атаки дронов, опираясь на уникальный опыт специалистов из Украины.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Украина обладает уникальным опытом в перехвате беспилотников и может стать ключевым партнером для стран Персидского залива. На фоне иранских атак, усилившихся после 28 февраля, эти государства нуждаются в украинских знаниях для борьбы с дронами.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас / © Associated Press

По мнению Каллас, Украина способна помочь союзникам не только технологиями обезвреживания БпЛА, но и экспертизой по масштабированию производства современных систем защиты.

В то же время американские СМИ иронично высказываются о том, что Трамп начал военную операцию на Ближнем востоке и теперь просит помощи у Украины.

Кроме того, британские медиа также активно обсуждают эту тему. Журналисты отмечают, что «элитных украинских охотников на дроны» отправят в Персидский залив, чтобы помочь отразить атаку иранских беспилотников, тогда как британцы панически пытаются убежать.

Украина готова помочь в противостоянии с Ираном, но есть нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для Corriere Della Serra подтвердил готовность Украины делиться уникальным опытом борьбы с дронами. Президент подчеркнул: опыт войны показал, что одних самолетов и ракет для противодействия иранским беспилотникам недостаточно.

Хотя официальных переговоров с лидерами Ближнего Востока еще не было, Украина открыта к сотрудничеству с Британией, США и странами ЕС. По словам главы государства, те партнеры, которые будут инвестировать в украинскую оборонную отрасль, получат прямой доступ к самым передовым знаниям и технологиям в сфере БпЛА.

В то же время Зеленский предложил поделиться с Ближним Востоком опытом и средствами для противодействия дронам «Шахед» в обмен на ракеты к системам ПВО Patriot для Украины.

«Что касается оружия: мы сами находимся в войне. И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но ракетами для Patriot сотни или тысячи „Шахедов“ они не собьют: это дорогостояще», — отметил Зеленский.

ЗРК «Патриот»

По словам президента, соответствующие консультации с лидерами стран Ближнего Востока уже происходят

Также Зеленский отметил, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы иранских ударных дронов. По словам главы государства, ВСУ уже имеют необходимые ресурсы и возможности для такой помощи.

Отправит ли Украина свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке

К вечеру 5 марта Зеленский завил,что получил запрос от США по защите Ближнего Востока от «шахедов». Президент поручил предоставить необходимые средства и отправить наших специалистов для обеспечения безопасности.

«Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от „шахедов“ в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!» — говорится в сообщении.

Также в своем вечернем обращении Зе отметил, что защищая страны от иранского режима, Украина добавляет себе возможностей защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

«Мы постоянно работаем с партнерами относительно нашей возможности добавить защиты тем странам, которые сейчас под ударами из Ирана. Рустем Умеров координирует контакты с партнерами на Ближнем Востоке, в регионе Залива, и также мы говорим с Соединенными Штатами Америки. Поддержка безопасности от Украины будет. Главное, что это позволит нам расширить наше сотрудничество по безопасности с партнерами: защищая страны от иранского режима, мы добавляем себе возможностей защиты», — сказал Зеленский.

Заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украина готова передавать партнерам уникальный опыт перехвата «Шахедов», однако не будет отправлять свои войска для участия в миссиях на Ближнем Востоке.

Военные ВСУ / © Associated Press

По его словам, украинские военные в совершенстве знают тактику запусков и маршруты иранских дронов.

Скибицкий подчеркнул, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс — уроки, усвоенные под непрерывным огнем.

«Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, — Ред.) на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех», — отметил Вадим Скибицкий.

Однако украинские беспилотники-перехватчики могут использоватьсядля борьбы с иранскими дронами, пишет Financial Times. Как отмечает издание Пентагон и по меньшей мере одно правительство страны Персидского залива ведут переговоры по закупке БпЛА из Украины, ведь союзники ищут более дешевые способы противодействия дронам, чем закупка ракета Patriot.

Как отмечает медиа, в Украине уже работает около десятка компаний, которые изготавливают беспилотники-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов, предназначенные для уничтожения вражеских беспилотников.

