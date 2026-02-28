- Дата публикации
Атаки на Иран продолжаются: первая реакция Зеленского
Президент Украины говорит, что Иран сознательно сделал свой выбор.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стремительное развитие событий на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. По его словам, Украина хорошо понимает, что означает агрессия и ракетный террор.
Об этом говорится в его сообщении в Телеграм.
«Сейчас мы видим, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его „Шахедами“, причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России», — отметил он.
Президент также напомнил, что всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед» — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы также страдали от террора.
«Поэтому это справедливо — дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана. Наша позиция она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне», — добавил он.
Атака по Ирану 28 февраля
Напомним, 28 февраля израильские войска нанесли ряд ударов по Ирану. В частности, в Тегеране прогремели взрывы. Также под атакой оказались объекты террористической группировки «Хезболла» в Ливане.
По данным телеканала CNN, атака была тщательно скоординирована с Соединенными Штатами.
Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.
По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.
Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.