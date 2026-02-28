В Иране ракета попала в начальную школу для девочек: известно о десятках погибших и раненых

Ракетный удар по школе в Иране / © скриншот с видео

В иранском городе Минаб, провинция Хормозган, во время масштабной военной операции США и Израиля одна из ракет попала в начальную школу для девочек. В результате прямого попадания здание школы полностью разрушено. Погибли по меньшей мере 85 человек, большинство из которых несовершеннолетние ученицы учебного заведения.

Об этом пишет издание Times of Israel.

Рост числа жертв и причины удара

По обновленным данным иранских чиновников, масштабы трагедии оказались значительно больше, чем сообщалось в первые часы. Как отмечает британское издание The Guardian, удар по городу Минаб, вероятнее всего, объясняется тем, что именно там расположена одна из военных баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным телеканала TRT World, спасательные работы на месте развалин школы Shajare Tayyebeh продолжаются. Кроме 85 погибших, еще десятки детей и взрослых получили тяжелые ранения.

Реакция Ирана на атаку

Официальный Тегеран резко осудил действия американской и израильской армий, назвав удары грубым нарушением суверенитета. Власти Ирана официально подтвердили количество жертв и обещают «жесткий ответ».

Иран уже приступил к массированному обстрелу ракетами и беспилотниками военных баз США в странах Персидского залива, что привело к закрытию воздушного пространства над большинством стран Ближнего Востока.

Напомним, эксчиновник ЦРУ пояснил, что масштаб военной операции США в Иране значительно больше предыдущих действий Вашингтона. По его словам, нынешняя кампания большая, скоординированная и, вероятно, продлится несколько недель .