Какой праздник 28 февраля 2026 года / © ТСН

28 февраля 2026 года — суббота. 1465-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

28 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопового / © pexels.com

Завтра, 28 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. Украинский подвижник ХХ века. Он вел суровую аскетическую жизнь, отличался глубокой молитвой, постом и духовной мудростью. За верность Христу подвергся преследованиям во времена богоборческой власти, однако не отрекся от веры, за что и почитается как исповедник. Своей жизнью он показал силу терпения, смирения и твердого доверия к Богу.

28 февраля в Украине празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных Сил / © Getty Images

28 февраля в Украине празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных Сил. Это профессиональный праздник военных штурманов — специалистов, от которых зависит точность, безопасность и результативность полетов боевой авиации. История штурманской службы украинской военной авиации начинается еще с формирования первых авиационных подразделений ХХ века, а современная служба развивается в структуре Вооруженные Силы Украины.

28 февраля День работников патрульно-постовой службы Украины / © unsplash.com

Также 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины. Праздник начат для чествования сотрудников, ежедневно обеспечивающих публичный порядок и безопасность граждан. Патрульно-постовая служба — одно из самых видных подразделений правоохранительной системы. Это профессия, требующая выдержки, быстрой реакции, правовой осведомленности и высокой ответственности. День работников патрульно-постовой службы — возможность выразить благодарность тем, кто ежедневно стоит на страже общественного порядка и безопасности общества.

28 февраля Международный день соревнований по скороговоркам / © pexels.com

А еще 28 февраля Международный день соревнований по скороговоркам. Это веселый и одновременно полезный праздник, посвященный искусству четкого произношения, дикции и быстрой речи. Скороговорки — это специально построенные фразы со сложным сочетанием звуков, тренирующих артикуляцию, речевой аппарат и концентрацию внимания. Соревнования по скороговоркам проводятся в школах, детских садах, языковых студиях и даже на публичных мероприятиях.

28 февраля празднуют Всемирный день портных / © pexels.com

28 февраля празднуют Всемирный день портных. Это профессиональный праздник людей, создающих одежду, сочетая мастерство, точность и художественный вкус. Профессия портного имеет многовековую историю. От средневековых цехов до современных ателье мастера шитья всегда играли важную роль в формировании стиля, культуры и даже социального статуса человека. Раньше портные работали при королевских дворах, создавая роскошные наряды, а сегодня — воплощают индивидуальные образы для каждого клиента.

28 февраля Всемирный день редких заболеваний / © pexels.com

Также 28 февраля Всемирный день редких заболеваний. Этот праздник призван обратить внимание общества на проблемы людей, живущих с редкими и сложными для лечения болезнями. Редкие заболевания — это встречающиеся у небольшого количества людей, часто имеющие генетическое происхождение и нуждающиеся в специализированной медицинской помощи. Многие из них сложно диагностировать, а лечение часто дорогостоящее или ограниченное.

28 февраля Международный день распространения информации о повторяющихся травмах / © pexels.com

А еще 28 февраля Международный день распространения информации о повторяющихся травмах. Это день, посвященный повышению осведомленности о травмах, возникающих в результате регулярных повторяющихся движений в работе или быту, например, у сотрудников офисов, музыкантов, спортсменов и производственных профессий.

28 февраля Всемирный день глотателей мечей / © pexels.com

28 февраля Всемирный день глотателей мечей. Этот праздник посвящен уникальному и чрезвычайно опасному искусству глотания мечей, демонстрирующему невероятное мастерство, смелость и контроль над телом. Глотание мечей — древний цирковой и сценический трюк, возникший еще в древних культурах Азии и Ближнего Востока. Артисты тренируют тело, горло и дыхательные рефлексы, чтобы безопасно вводить в рот и горло металлические предметы, создавая зрелищное шоу.