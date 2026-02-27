- Дата публікації
Яке завтра, 28 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 28 лютого, День штурманської служби авіації Збройних Сил і День працівників патрульно-постової служби України. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового. До Нового року залишилося 307 днів.
28 лютого 2026 року — субота. 1465-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 28 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового. Український подвижник ХХ століття. Він провадив суворе аскетичне життя, вирізнявся глибокою молитвою, постом і духовною мудрістю. За вірність Христу зазнав переслідувань у часи богоборчої влади, однак не зрікся віри, за що й шанується як ісповідник. Своїм життям він засвідчив силу терпіння, покори й непохитної довіри до Бога.
28 лютого в Україні святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил. Це професійне свято військових штурманів — фахівців, від яких залежить точність, безпека й результативність польотів бойової авіації. Історія штурманської служби української військової авіації бере початок ще з формування перших авіаційних підрозділів ХХ століття, а сучасна служба розвивається в структурі Збройні Сили України.
Також 28 лютого День працівників патрульно-постової служби України. Свято започатковане для вшанування співробітників, які щоденно забезпечують публічний порядок і безпеку громадян. Патрульно-постова служба — один із найвидиміших підрозділів правоохоронної системи. Це професія, що потребує витримки, швидкої реакції, правової обізнаності та високої відповідальності. День працівників патрульно-постової служби — нагода висловити вдячність тим, хто щодня стоїть на варті громадського порядку й безпеки суспільства.
А ще 28 лютого Міжнародний день змагань зі скоромовок. Це веселе й водночас корисне свято, присвячене мистецтву чіткої вимови, дикції та швидкого мовлення. Скоромовки — це спеціально побудовані фрази зі складним поєднанням звуків, які тренують артикуляцію, мовний апарат і концентрацію уваги. Змагання зі скоромовок проводять у школах, дитячих садках, мовних студіях і навіть на публічних заходах.
28 лютого святкують Всесвітній день кравців. Це професійне свято людей, які створюють одяг, поєднуючи майстерність, точність і художній смак. Професія кравця має багатовікову історію. Від середньовічних цехів до сучасних ательє — майстри шиття завжди відігравали важливу роль у формуванні стилю, культури й навіть соціального статусу людини. Раніше кравці працювали при королівських дворах, створюючи розкішні строї, а сьогодні — втілюють індивідуальні образи для кожного клієнта.
Також 28 лютого Всесвітній день рідкісних захворювань. Це свято покликане привернути увагу суспільства до проблем людей, які живуть із рідкісними та складними для лікування хворобами. Рідкісні захворювання — це ті, що зустрічаються у невеликої кількості людей, часто мають генетичне походження і потребують спеціалізованої медичної допомоги. Багато з них складно діагностувати, а лікування часто дороге або обмежене.
А ще 28 лютого Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. Це день, присвячений підвищенню обізнаності про травми, які виникають внаслідок регулярних повторюваних рухів у роботі чи побуті, наприклад, у працівників офісів, музикантів, спортсменів і виробничих професій.
28 лютого Всесвітній день ковтачів мечів. Це свято присвячене унікальному та надзвичайно небезпечному мистецтву ковтання мечів, яке демонструє неймовірну майстерність, сміливість і контроль над тілом. Ковтання мечів — це давній цирковий і сценічний трюк, що виник ще у стародавніх культурах Азії та Близького Сходу. Артисти тренують тіло, горло та дихальні рефлекси, щоб безпечно вводити у рот і горло металеві предмети, створюючи видовищне шоу.