28 лютого 2026 року — субота. 1465-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

28 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового / © pexels.com

Завтра, 28 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового. Український подвижник ХХ століття. Він провадив суворе аскетичне життя, вирізнявся глибокою молитвою, постом і духовною мудрістю. За вірність Христу зазнав переслідувань у часи богоборчої влади, однак не зрікся віри, за що й шанується як ісповідник. Своїм життям він засвідчив силу терпіння, покори й непохитної довіри до Бога.

28 лютого в Україні святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил / © Getty Images

28 лютого в Україні святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил. Це професійне свято військових штурманів — фахівців, від яких залежить точність, безпека й результативність польотів бойової авіації. Історія штурманської служби української військової авіації бере початок ще з формування перших авіаційних підрозділів ХХ століття, а сучасна служба розвивається в структурі Збройні Сили України.

28 лютого День працівників патрульно-постової служби України / © unsplash.com

Також 28 лютого День працівників патрульно-постової служби України. Свято започатковане для вшанування співробітників, які щоденно забезпечують публічний порядок і безпеку громадян. Патрульно-постова служба — один із найвидиміших підрозділів правоохоронної системи. Це професія, що потребує витримки, швидкої реакції, правової обізнаності та високої відповідальності. День працівників патрульно-постової служби — нагода висловити вдячність тим, хто щодня стоїть на варті громадського порядку й безпеки суспільства.

28 лютого Міжнародний день змагань зі скоромовок / © pexels.com

А ще 28 лютого Міжнародний день змагань зі скоромовок. Це веселе й водночас корисне свято, присвячене мистецтву чіткої вимови, дикції та швидкого мовлення. Скоромовки — це спеціально побудовані фрази зі складним поєднанням звуків, які тренують артикуляцію, мовний апарат і концентрацію уваги. Змагання зі скоромовок проводять у школах, дитячих садках, мовних студіях і навіть на публічних заходах.

28 лютого святкують Всесвітній день кравців / © pexels.com

28 лютого святкують Всесвітній день кравців. Це професійне свято людей, які створюють одяг, поєднуючи майстерність, точність і художній смак. Професія кравця має багатовікову історію. Від середньовічних цехів до сучасних ательє — майстри шиття завжди відігравали важливу роль у формуванні стилю, культури й навіть соціального статусу людини. Раніше кравці працювали при королівських дворах, створюючи розкішні строї, а сьогодні — втілюють індивідуальні образи для кожного клієнта.

28 лютого Всесвітній день рідкісних захворювань / © pexels.com

Також 28 лютого Всесвітній день рідкісних захворювань. Це свято покликане привернути увагу суспільства до проблем людей, які живуть із рідкісними та складними для лікування хворобами. Рідкісні захворювання — це ті, що зустрічаються у невеликої кількості людей, часто мають генетичне походження і потребують спеціалізованої медичної допомоги. Багато з них складно діагностувати, а лікування часто дороге або обмежене.

28 лютого Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми / © pexels.com

А ще 28 лютого Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. Це день, присвячений підвищенню обізнаності про травми, які виникають внаслідок регулярних повторюваних рухів у роботі чи побуті, наприклад, у працівників офісів, музикантів, спортсменів і виробничих професій.

28 лютого Всесвітній день ковтачів мечів / © pexels.com

28 лютого Всесвітній день ковтачів мечів. Це свято присвячене унікальному та надзвичайно небезпечному мистецтву ковтання мечів, яке демонструє неймовірну майстерність, сміливість і контроль над тілом. Ковтання мечів — це давній цирковий і сценічний трюк, що виник ще у стародавніх культурах Азії та Близького Сходу. Артисти тренують тіло, горло та дихальні рефлекси, щоб безпечно вводити у рот і горло металеві предмети, створюючи видовищне шоу.