ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Частина великого міста залишилася без світла: подробиці

В Одесі проводять аварійні роботи на електрообладнанні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Електрика.

Електрика. / © Associated Press

У п’ятницю, 27 лютого, тимчасово знеструмлять Хаджибейський та Пересипський райони Одеси. Відключення світла триватиме від 10:00 до 15:00.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики наголосили, що протягом цього часу фахівці будуть виконувати аварійний ремонт обладнання. Задля для безпеки робіт буде тимчасово знеструмлено частково обласний центр.

В ДТЕК наголосили, що на період ремонтних робіт об’єкти критичної інфраструктури, де є змога, переведуть на генератори

«Ці роботи необхідні для того, щоб покращити ситуацію з електропостачанням в Одесі. Після завершення робіт будемо поступово заживлювати оселі. Цей процес також потребує додаткового часу», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що сьогодні, 27 лютого, в Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення електрики — поза графіком.

Нагадаємо, вночі проти 26 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Україну. Через наслідки атаки та пошкодження мереж у прилеглих до лінії фронту районах є нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Очільник Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що українські АЕС вимушено зменшили генерацію. Внаслідок обстрілів енергетики відбулося аварійне відключення кількох високовольтних ліній електропередавання.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie