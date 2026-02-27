- Дата публікації
Частина великого міста залишилася без світла: подробиці
В Одесі проводять аварійні роботи на електрообладнанні.
У п’ятницю, 27 лютого, тимчасово знеструмлять Хаджибейський та Пересипський райони Одеси. Відключення світла триватиме від 10:00 до 15:00.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
Енергетики наголосили, що протягом цього часу фахівці будуть виконувати аварійний ремонт обладнання. Задля для безпеки робіт буде тимчасово знеструмлено частково обласний центр.
В ДТЕК наголосили, що на період ремонтних робіт об’єкти критичної інфраструктури, де є змога, переведуть на генератори
«Ці роботи необхідні для того, щоб покращити ситуацію з електропостачанням в Одесі. Після завершення робіт будемо поступово заживлювати оселі. Цей процес також потребує додаткового часу», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що сьогодні, 27 лютого, в Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення електрики — поза графіком.
Нагадаємо, вночі проти 26 лютого армія РФ здійснила чергову атаку на Україну. Через наслідки атаки та пошкодження мереж у прилеглих до лінії фронту районах є нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Очільник Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що українські АЕС вимушено зменшили генерацію. Внаслідок обстрілів енергетики відбулося аварійне відключення кількох високовольтних ліній електропередавання.