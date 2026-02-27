ТСН у соціальних мережах

Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: результати жеребкування

Поєдинки цієї стадії відбудуться 10/11 та 17/18 березня.

Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

У п'ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги чемпіонів та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

Поєдинки цієї стадії відбудуться 10/11 та 17/18 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Ліга чемпіонів-2025/26: пари 1/8 фіналу

ПСЖ (Франція) — "Челсі" (Англія)

"Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія)

"Реал" Мадрид (Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія)

"Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина)

"Ньюкасл" (Англія) — "Барселона" (Іспанія)

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія)

"Буде-Глімт" (Норвегія) — "Спортинг" (Португалія)

"Баєр" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія)

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

