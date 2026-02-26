- Дата публікації
"Реал" з камбеком обіграв "Бенфіку" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Вершкові" пропустили першими, але в підсумку здобули другу перемогу над "орлами".
Мадридський "Реал" обіграв лісабонську "Бенфіку" в матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1.
Перша зустріч між командами відбулася 17 лютого в Лісабоні й завершилася мінімальною перемогою "Реала" (1:0).
Уже на старті поєдинку-відповіді "орли" зрівняли рахунок у двоматчевій дуелі — на 14-й хвилині голом відзначився Рафа Сілва.
Проте уже за дві хвилини "вершкові" зрівняли рахунок у поєдинку та знову вийшли вперед у двоматчевому протистоянні — Орельєн Чуамені потужним ударом у ближній кут вразив ворота українського голкіпера Анатолія Трубіна.
У другому таймі підопічні Альваро Арбелоа забили ще один м'яч — на 80-й хвилині точного удару завдав Вінісіус Жуніор.
Таким чином, "Реал" здолав "Бенфіку" з рахунком 3:1 за сумою двох матчів і здобув путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Бенфіка"
Буде додано незабаром.
Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.