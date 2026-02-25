ПСЖ без Забарного зіграв унічию з "Монако" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Монако" / © Associated Press

ПСЖ на своєму полі зіграв унічию з "Монако" в матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершилася з рахунком 2:2 .

Перша гра між команами тиждень тому закінчилася вольовою перемогою парижан з рахунком 3:2. Тоді підопічні Луїса Енріке поступалися 0:2, але здійснили яскравий камбек.

Перший тайм матчу-відповіді завершився на користь "монегасків" — на 45-й хвилині Магнес Акліуш відкрив рахунок у поєдинку, тим самим зрівнявши рахунок у двоматчевій дуелі — 3:3.

Проте в другому таймі "Монако" довелося грати в меншості — на 59-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Мамаду Кулібалі. Цікаво, що перший "гірчичник" він отримав чотирма хвилинами раніше.

ПСЖ швидко скористався чисельною перевагою. На 60-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Маркіньйос, а вже за шість хвилин Хвіча Кварацхелія вивів парижан уперед у цьому поєдинку — 2:1. Відтак рахунок у двоматчевій дуелі став уже 5:3 на користь чинного переможця Ліги чемпіонів.

У компенсований час, на 90+1-й хвилині, "Монако" вдалося зрівняти рахунок у матчі (2:2) завдяки голу Джордана Теза, але за підсумками двох зустрічей ПСЖ все ж виявився сильнішим — 5:4, здобувши путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу ПСЖ — "Монако"

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у фіналі минулого сезону Ліги чемпіонів ПСЖ розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.