ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно переходити від слів до справи

День сприятливий для роботи над новими проєктами — як професійного і фінансового, так і особистого характеру.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Пейзаж

Пейзаж / © Credits

Тим, хто давно мріяв розпочати реалізацію перспективної робочої справи — визначав мету, складав детальний план, вирішував, яку стратегію і тактику потрібно застосувати — саме час переходити від слів і намірів — до справи.

Овен

На оптимістичний настрій, який відвідає представників вашого знака цього дня, не зможуть вплинути ні нестійка погода, ні дрібні побутові негаразди, ні примхи дітей і літніх родичів.

Телець

Гарний день для примирення з людиною — другом або коханим, сварка з яким ускладнює вам життя вже досить тривалий час: вам нарешті вдасться знайти з нею спільну мову і зрозуміти одне одного.

Близнята

Мінливість настрою, за який вам часто дорікають, цього разу — абсолютно несподівано — може зіграти позитивну роль: він дасть змогу адекватно реагувати на вчинки людей, які вас оточують.

Рак

Несподіваний «привіт» із минулого дасть вам змогу відповісти на запитання, яке не давало спокою тривалий час: стане зрозуміло, чому близька людина в той час вчинила не так, як ви від неї очікували, а інакше.

Лев

Знайомі люди несподівано скинуть маски, які носять постійно, спілкуючись з оточенням: ви — несподівано для себе — зрозумієте, що дехто з них зовсім не такий доброчесний, яким хоче здаватися.

Діва

Ухвалюючи важливе рішення, у жодному разі не можна керуватися емоціями: під їхнім впливом легко припуститися помилок, які згодом доведеться довго — а в деяких випадках і безрезультатно — виправляти.

Терези

Боротьба за справедливість, до якої долучаться представники вашого знака, цього дня увінчається успіхом — вдасться відстояти права тих, кого, на ваш погляд, незаслужено образили — зло не залишиться непокараним.

Скорпіон

Відсутність взаєморозуміння у вашій родині цього разу — втім, як і в будь-якій іншій — буде пов’язана з невмінням або небажанням обговорювати проблеми, що виникають: можливо, варто спробувати просто поговорити.

Стрілець

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, але робити це слід обережно і вибірково: велика ймовірність того, що недобросовісні люди захочуть у корисливих інтересах скористатися широтою вашої душі.

Козоріг

Професійні завдання, які ви поставите перед собою цього дня, потребуватимуть максимальної концентрації: що активніше ви попрацюєте, то швидше отримаєте право — зокрема й моральне — відпочити.

Водолій

У жодному разі не можна відмовлятися від досягнення раніше наміченої — професійної та фінансової — мети, тим паче, що цього дня для такої роботи складуться максимально сприятливі умови.

Риби

Хоч би як ви були зайняті на основній роботі, намагайтеся не залишити без пильної уваги свою сім’ю — час, проведений із рідними та близькими людьми, позитивно позначиться на ваших із ними стосунках.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
263
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie