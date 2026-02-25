- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно переходити від слів до справи
День сприятливий для роботи над новими проєктами — як професійного і фінансового, так і особистого характеру.
Тим, хто давно мріяв розпочати реалізацію перспективної робочої справи — визначав мету, складав детальний план, вирішував, яку стратегію і тактику потрібно застосувати — саме час переходити від слів і намірів — до справи.
Овен
На оптимістичний настрій, який відвідає представників вашого знака цього дня, не зможуть вплинути ні нестійка погода, ні дрібні побутові негаразди, ні примхи дітей і літніх родичів.
Телець
Гарний день для примирення з людиною — другом або коханим, сварка з яким ускладнює вам життя вже досить тривалий час: вам нарешті вдасться знайти з нею спільну мову і зрозуміти одне одного.
Близнята
Мінливість настрою, за який вам часто дорікають, цього разу — абсолютно несподівано — може зіграти позитивну роль: він дасть змогу адекватно реагувати на вчинки людей, які вас оточують.
Рак
Несподіваний «привіт» із минулого дасть вам змогу відповісти на запитання, яке не давало спокою тривалий час: стане зрозуміло, чому близька людина в той час вчинила не так, як ви від неї очікували, а інакше.
Лев
Знайомі люди несподівано скинуть маски, які носять постійно, спілкуючись з оточенням: ви — несподівано для себе — зрозумієте, що дехто з них зовсім не такий доброчесний, яким хоче здаватися.
Діва
Ухвалюючи важливе рішення, у жодному разі не можна керуватися емоціями: під їхнім впливом легко припуститися помилок, які згодом доведеться довго — а в деяких випадках і безрезультатно — виправляти.
Терези
Боротьба за справедливість, до якої долучаться представники вашого знака, цього дня увінчається успіхом — вдасться відстояти права тих, кого, на ваш погляд, незаслужено образили — зло не залишиться непокараним.
Скорпіон
Відсутність взаєморозуміння у вашій родині цього разу — втім, як і в будь-якій іншій — буде пов’язана з невмінням або небажанням обговорювати проблеми, що виникають: можливо, варто спробувати просто поговорити.
Стрілець
Не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, але робити це слід обережно і вибірково: велика ймовірність того, що недобросовісні люди захочуть у корисливих інтересах скористатися широтою вашої душі.
Козоріг
Професійні завдання, які ви поставите перед собою цього дня, потребуватимуть максимальної концентрації: що активніше ви попрацюєте, то швидше отримаєте право — зокрема й моральне — відпочити.
Водолій
У жодному разі не можна відмовлятися від досягнення раніше наміченої — професійної та фінансової — мети, тим паче, що цього дня для такої роботи складуться максимально сприятливі умови.
Риби
Хоч би як ви були зайняті на основній роботі, намагайтеся не залишити без пильної уваги свою сім’ю — час, проведений із рідними та близькими людьми, позитивно позначиться на ваших із ними стосунках.
