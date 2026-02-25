Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 лютого?

Час, коли складаються сприятливі умови для будь-якої активної діяльності, але — з урахуванням того, що йдеться про будній день, — вони стосуватимуться розв’язання ділових, фінансових і професійних питань. Вільний час не лише можна, а й потрібно присвятити рідним і близьким людям, які давно не отримували уваги з нашого боку. У разі відсутності взаєморозуміння з ними, бажано проговорити проблеми, які виникли, вголос, у такому разі легко можна буде зрозуміти не лише їхні причини, а й способи виходу їхньої ситуації, що склалася.

Лев

Левам — насамперед, тим представникам знака, які давно збиралися ушляхетнити своє житло шляхом ремонту — зірки радять саме сьогодні зробити перший, а тому дуже важливий крок у цьому напрямі. Сприятливі умови дня посприяють тому, що все буде зроблено доволі швидко й максимально вдало, залишається лише потішитися результату, який перевершить усі сподівання, тож не варто зволікати з активними діями, інакше найближчим часом про це доведеться пошкодувати.

