Шоу-бізнес

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Кейт Гадсон привернула увагу в Лондоні корсетом зі шкіри, який ідеально підкреслював фігуру

Американська зірка знову змогла привернути увагу розкішним образом.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон відвідала гламурну вечірку перед церемонією нагородження BAFTA, яка проводилася у Лондоні на честь номінантів. Акторка, яка цього року у центрі уваги завдяки фільму «Пісня любові», у якому зіграла, обрала нестандартний вечірній ансамбль від Ralph Lauren з колекції весна-літо 2026.

Образ Кейт складався з довгої білої плісованої спідниці, а також чорного шкіряного топа-корсета. Топ ідеально підкреслював фігуру акторки та додавав трохи бунтарства, адже образ виходив дуже контрастним.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Також Гадсон разом з нареченим помітили після ще однієї вечірки у Лондоні, яку провели вже після основної церемонії нагородження BAFTA.

Вона була одягнена у мерехтливу сукню від Galvan Phoebe з лелітками та оригінальним декольте, яке носила у поєднанні з туфлями від Christian Louboutin з Х-подібними ремінцями та бежевим пальтом.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

До речі, на самій церемонії акторка з’явилася у вишуканій червоній сукні від Prada, яку для неї створили за індивідуальним замовленням. Це було ідеально продумане у своїй лаконічності та вишуканості вбрання, яке ідеально пасувало акторці. Сукня мала відкриті плечі, ідеальну довжину, підкреслювала фігуру та була доповнена довгим шлейфом.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

