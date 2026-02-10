ТСН у соціальних мережах

У пом’ятій сукні з великими каменями: Кейт Гадсон прийшла на захід у незвичному вбранні

Знаменита акторка з’явилася у сукні з незвичною деталлю.

Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон, яка цього року номінована на «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль», прийшла на церемонію вручення премії DGA Awards. Захід відбувся у Беверлі-Гіллз і акторка там постала перед фотографами у новій незвичній сукні.

Її вбрання було від бренду Erdem з колекції Pre-Fall 2026. Сукня міді була незвичайного дизайну, адже виконана із темно-синьої тканини з ефектом пом’ятості. Також вбрання повністю було прикрашене великими каменями.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

На талії сукню прикрашали незначні складки тканини, а ось плечі у вбрання були відкритими. Кейт доповнила цей образ чорними мюлями від Giuseppe Zanotti з відкритим мисом і елегантними підборами. Також цікавою деталлю луку акторки стали прикраси — Кейт доповнила сукню сережками з великими квадратними каменями, форма яких відповідала вигляду каменів на її сукні.

Однак один дизайнерський прийом, який використав Эрдем Мораліоглу, сподобався не всім. Річ у тім, що на фотографіях великим планом було помітно, що краї сукні не оброблені і нитки у цій частині вбрання стирчали.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Також зовсым скоро ми побачимо акторку на червоній доріжці «Оскара», адже вона зіграла у музичному фільмі «Пісня любові». Яку сукню вона продемонструє там — поки що загадка.

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

