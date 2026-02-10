ТСН у соціальних мережах

Ефектна Сідні Свіні блиснула пишними формами на сторінках глянцю і відповіла своїм хейтерам

Зірка знялася у фотосесії для популярного журналу.

Сідні Свіні в Cosmopolitan

28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася завдяки серіалу «Ейфорія», стала головною зіркою нового номера журналу Cosmopolitan. На обкладинці глянцю вона з’явилася в сміливому образі — рожевому мереживному бюстгальтері та рожевому топі.

Взагалі, всі образи з фотосесії були доволі відвертими, адже в їхній основі були комплекти спідньої білизни бренду Syrn, який нещодавно заснувала сама Сідні і вже навіть потрапила через нього у скандал.

«Я хочу показати жінкам, що ми можемо повернути собі свою силу і стати повністю вільними. Я хочу, щоб SYRN уособлював собою право вибору, — розповіла Суїні про свій бренд в інтерв’ю журналу… — Усі мої дизайнери — жінки, і в мене приголомшлива, різностороння команда. Мої моделі — це чудові люди з найрізноманітнішими типами статури. Я завжди кажу: «Я хочу бачити це на кожній фігурі». Я не можу бути єдиною моделлю. Мені потрібно переконатися, що кожна почуває себе в цьому справді добре».

«Я ніколи не робила жодних пластичних операцій. Мені б хотілося, щоб у соціальних мережах існували обмеження на поширення неправдивої інформації», — заявила актриса у відповідь на заяви про те, що вона вдавалася до послуг пластичних хірургів.

«Я не політична людина. Я працюю у сфері мистецтва. Я тут не для того, щоб міркувати про політику. Це не та царина, в яку я коли-небудь уявляв себе залученим. Я стала акторкою, тому що мені подобається розповідати історії, але я не вірю в ненависть у будь-якій формі. Я вважаю, що ми всі повинні любити одне одного, поважати і розуміти одне одного», — сказала Сідні у відповідь на хейт за «підтримку» Трампа.

Раніше, нагадаємо, Сідні Свіні у вінтажній сукні з драпіруванням уперше з’явилася на публіці після скандалу з бюстгальтерами.

Образи акторки Сідні Свіні (24 фото)

