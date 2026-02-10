Колишній чоловік супермоделі Жизель Бундхен з’явився на Супербоулі з годинником за 500 тисяч доларів

Том Бреді / © Getty Images

48-річний колишній американський професійний футбольний квотербек команди «Нью-Інгленд Петріотс» та ексчоловік супермоделі Жизель Бундхен — Том Бреді — продемонстрував рідкісний синій керамічний годинник Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar вартістю приблизно 500 000 доларів. Спортсмена зазнімкували з коштовною річчю на ручі на стадіану під час Супербоулу 2026.

Чи була річ йому надана для реклами, це подарунок, чи особиста покупка — не відомо, однак за даними Wrist Aficionado, цей монохромний годинник повністю виготовлений з кераміки кобальтового відтінку, з циферблатом Grande Tapisserie та годинниковими мітками з білого золота.

Розкішний спортивний годинник був випущений 2022 році та пропонується за 479 000 доларів на вторинному ринку.

Однак любов Брейді до розкішних годинників добре відома, адже 2025 року він продав на аукціоні Sotheby’s 21 годинник зі своєї особистої колекції, зокрема унікальний кастомний Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon, який пішов з молотка за 720 000 доларів.

Однак він не єдиний поціновувач годинникового мистецтва, адже раніше ми розповідали про приголомшливу колекцію Джорджини Родрігес — нареченої футболіста Кріштіану Роналду.