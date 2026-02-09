Усі очікували розкоші, але він одягнув Zara: роздивляємось образ Bad Bunny із Супербоулу

Bad Bunny / © Associated Press

Пуерториканський співак та нещодавній лауреат премії «Греммі» Bad Bunny став цього року головним хедлайнером Супербоулу і виступив в перерві матчу. Шоу відбулося на стадіоні в Каліфорнії, а артист не лише яскраво та феєрично заспівав, а й привернув увагу образами.

Bad Bunny / © Associated Press

31-річний Bad Bunny, справжнє ім’я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, став першим латиноамериканським сольним виконавцем, який виступив хедлайнером шоу, а також першим, хто виконав пісні майже повністю іспанською мовою.

Bad Bunny / © Associated Press

Артист давно зарекомендував себе як яскравий виконавець який окрім музики часто дивує і стилем, тому усі очікували також і того, у що буде одягнений репер. Bad Bunny вийшов на стадіон у образі розробленому брендом Zara.

Лук артиста був доволі стриманим, а стилізацією займались його постійні колеги Сторм Пабло та Марвін Дуглас Лінарс. Це був мінімалістичний кремовий образ, що складався з сорочки з коміром та краватки, спортивної майки з його прізвищем Окасіо та номером 64, штанів та кросівок.

Bad Bunny / © Associated Press

Що означає цей номер 64 до кінця не зрозуміло, але шанувальники припустили, що 1964 рік — це рік народження його матері, Лізорі Окасіо.

Хоча Bad Bunny міг би одягнути будь-який люксовий бренд, він прийнів пішення вийти на сцену у речах іспанського модного ритейлера, бо, зрештою, більшість його пісень виконано іспанською мовою і це було дуже символічно.

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press