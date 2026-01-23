Варто подивитися: 10 стрічок, номінованих на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм"

"Оскар" 2026 / © Associated Press

За головну нагороду в номінації «Найкращий фільм» боротимуться традиційно десять фільмів.

«Бугонія» (Bugonia), 2025 рік

Це чорна комедія з елементами наукової фантастики й трилеру від оскароносного режисера Йоргоса Лантімоса, у якій Емма Стоун грає Мішель Фуллер — впливову генеральну директорку фармацевтичної компанії. Двоє людей — Тедді і його кузен Дон — впевнені, що героїня є інопланетянкою, яка планує знищити Землю, і тому викрадають її.

«F1 Фільм» (F1), 2025 рік

Драматичний фільм розповідає про світ Формули 1 і її пілотів. У центрі сюжету — Сонні Гейс, колишній чемпіон, життя якого зруйнувалось після серйозної аварії. Через багато років він повертається на трасу не лише заради швидкості, а щоб допомогти команді свого давнього друга уникнути краху й стати наставником для молодого пілота. Фільм показує багато динамічних сцен з болідами, від яких перехоплює подих.

«Франкенштейн» (Frankenstein), 2025 рік

Це нова сучасна адаптація класичної готичної історії письменниці Мері Шеллі. У фільмі розповідається про вченого, який вирішив перемогти смерть — після втрати близьких він присвячує життя створенню істоти з частин померлих тіл, сподіваючись «воскресити» померлих і здолати відомі межі науки. Проте результат перевершує його очікування — створіння отримує силу, розум і волю, що змушує творця поставити під сумнів саму суть життя.

«Гамнет» (Hamnet), 2025 рік

Трагічна історична драма про сім’ю Вільяма Шекспіра — Еґнесс та Вільяма і їхнього сина Гамнета, чия смерть стає переламним моментом у їхніх життях. Картина досліджує тему втрати й скорботи і те, як трагедія формує творчість і людські зв’язки. Однак цей фільм — вигадка і знятий на основі однойменного роману Меґґі О’Фарелл.

«Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme), 2025 рік

Біографічна драма розповідає про молодого та амбітного мрійника Марті Маузера — з Нью-Йорка 1952 року, який хоче перетворити настільний теніс із непомітного хобі на свою дорогу до слави. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі — навіть тоді, коли здається, що перевага не на боці гравця.

«Одна битва за іншою» (One Battle After Another), 2025 рік

Фільм заснований на романі Томаса Пінчона «Винокрай» і переносить його події з 1990-х років у сьогодення. У центрі сюжету — колишній хіпі та революціонер Боб Фергюсон, який після 16 років спокійного життя змушений знову зібрати свою стару команду, щоб врятувати доньку, викрадену їхнім давнім ворогом.

«Таємний агент» (The Secret Agent), 2025 рік

У фільмі зображені останні роки воєнної диктатури у Бразилії. Головний герой — шкільний вчитель Марселу тікає від свого минулого, але не може знайти спокою навіть у іншому місті. Він стає мішенню влади, оскільки його планують взяти під варту за підривну діяльність.

«Сентиментальна цінність» (Sentimental Value), 2025 рік

Картина змальовує складні сімейні стосунки та душевні рани, які не загоюються роками. Після смерті матері сестри Нора і Агнес несподівано зустрічають свого давно віддаленого батька Густава. Чоловік хоче примирення і просить Нору зіграти головну роль у фільмі, який має стати його творчим поверненням, але після того, як вона відмовляється, батько віддає роль іншій акторці з Голлівуду, що ще більше загострює конфлікт.

«Грішники» (Sinners), 2025 рік

Інтенсивна кримінально-психологічна драма, що розповідає про братів-близнюків, які після Першої світової війни поїхали до Чикаго, де стали на стежку криміналу. Однак з часом брати вирішують повернутись до рідного міста, але там на братів чекає лихо набагато більше та зловісніше, ніж вони могли уявити.

«Потяг у снах» (Train Dreams), 2025 рік

Картина розповідає про Роберта Грейнієра — лісоруба і залізничника, який веде скромне життя, сповнене коханням і втратами в часи історичних змін в Америці початку XX століття.