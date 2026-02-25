Денис Прокопенко / © telegraf.com.ua

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денису Прокопенку військове звання бригадного генерала.

Відповідний указ №195/2026 «Про присвоєння військового звання» оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Документ підписаний 25 лютого 2026 року.

Згідно з указом, звання бригадного генерала присвоєно полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Денис Прокопенко на позивний «Редіс»: що відомо про військового

35-річний бригадний генерал НГУ Денис Прокопенко — Герой України (2022), командир 1-го армійського корпусу «Азов» НГУ, бере участь у бойових діях проти російських військ.

2025 року підрозділи «Азову» під його командуванням брали участь у бойових діях у районі Серебрянського лісництва, а згодом — на Торецькому напрямку.

Прокопенко — один із командирів оборони Маріуполя. Разом із бійцями він утримував «Азовсталь» протягом 86 днів. У полоні перебував від 16 травня до 24 вересня 2022 року.

Денис Прокопенко також брав участь у бойових діях на Донбасі, зокрема в Іловайську та Широкиному.

А від 2017 року очолив «Азов», ставши наймолодшим командиром такого рівня у Збройних силах України. Тоді йому виповнилося 26 років.

Наразі активно здійснює командування підрозділами та залишається одним із публічних символів «Азову». У своїх заявах постійно наголошує на необхідності повернення українських військовополонених. А для обміну азовців, за його словами, росіянам потрібно пропонувати ворожих агентів, зокрема «попів Московського патріархату».

Нагадаємо, 2025 року президент України Володимир Зеленський відзначив Дениса Прокопенка нагородою. Командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» отримав орден Богдана Хмельницького другого ступеня.