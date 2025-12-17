Клименко відвідав Харківщину й Донеччину: що міністр розповів про ситуацію на фронті

Денис Прокопенко та Ігор Клименко / © Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про робочу поїздку на схід України — до Харківської та Донецької областей, які щодня перебувають під ударами російських військ.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

На Харківщині Клименко заслухав доповіді про оперативну ситуацію від командира 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського та керівника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Птиці. За його словами, Куп’янський напрямок залишається одним із ключових, адже саме там противник намагається розвивати наступ.

«Успішна операція „хартійців“ спільно із суміжними підрозділами Сил оборони з деблокування Куп’янська — результат чіткого планування та професійних дій. Саме так і виглядає ефективна військова робота», — йдеться в повідомленні.

Окремо міністр звернув увагу на посилену евакуацію. Він додав, що мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів МВС наразі надають послуги безпосередньо там, де це найбільш необхідно.

На Донеччині Клименко заслухав доповідь командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Дениса Прокопенка. Підрозділи корпусу тримають одні з найскладніших ділянок фронту та, за словами міністра, щодоби завдають противнику значних втрат — у середньому до 500 осіб піхоти.

«Результативно працюють і підрозділи безпілотників. Лише „Фенікс“ прикордонників у грудні знешкодив понад 1000 окупантів, уразив майже 400 одиниць роботизованих систем та логістичного транспорту ворога», — додав міністр.

Крім того, на базі поліції Донеччини було сформовано антидронові групи, які за два місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА.

Під час поїздки також обговорили питання матеріального забезпечення бойових підрозділів Нацгвардії. За словами Клименка, потреби на наступний рік уже сформовані, і МВС працює над їх покриттям.

«Приємно було потиснути руку й вручити нагороди тим, хто обороняє, наступає, рятує, евакуйовує, тримає тил і фронт. Саме ці люди — міцні та незламні — є нашою головною гарантією безпеки. Вдячний кожному за службу. Працюємо. Тримаємо позиції», — додав очільник МВС.

Нагадаємо, російські війська 17 грудня завдали ударів у Херсоні по об’єкту теплової генерації. Через це можливі перебої з теплопостачанням.