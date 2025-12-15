До України йде антициклон Frieda: як зміниться погода

Зима / © pexels.com

Реклама

Антициклон Frieda у вівторок, 16 грудня, блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її прогнозом, вологість повітря підвищуватиметься переважно через тумани. У західних областях можливі сонячні прояснення.

Реклама

Температура повітря вже підвищилася, і помірно тепла погода збережеться й у вівторок. У більшості регіонів вдень очікується +4…+7 градусів. У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях температура коливатиметься від 1 градуса морозу до +2 тепла.

У Києві 16 грудня буде без опадів: уночі температура становитиме до +2 градусів, удень — близько +5.

Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, характерний для антициклональної погоди. Істотні опади малоймовірні. Уночі можливі незначні мінусові температури, натомість удень повітря прогріватиметься до +3…+7 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів очікується невеликий мокрий сніг.