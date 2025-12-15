ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

До України йде антициклон Frieda: як зміниться погода

У вівторок в Україні збережеться суха та помірно тепла погода.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зима

Зима / © pexels.com

Антициклон Frieda у вівторок, 16 грудня, блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її прогнозом, вологість повітря підвищуватиметься переважно через тумани. У західних областях можливі сонячні прояснення.

Температура повітря вже підвищилася, і помірно тепла погода збережеться й у вівторок. У більшості регіонів вдень очікується +4…+7 градусів. У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях температура коливатиметься від 1 градуса морозу до +2 тепла.

У Києві 16 грудня буде без опадів: уночі температура становитиме до +2 градусів, удень — близько +5.

Найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, характерний для антициклональної погоди. Істотні опади малоймовірні. Уночі можливі незначні мінусові температури, натомість удень повітря прогріватиметься до +3…+7 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів очікується невеликий мокрий сніг.

Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie