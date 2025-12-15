Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає

Платіжка за комуналку.

Реклама

Щомісяця українці сплачують три платіжки за газ: за спожите паливо, за доставлення та за технічне обслуговування мереж. Втім, деякі споживачі може отримати ще й четверту платіжку за газопостачання.

Кому надійде четверта платіжка і за що доведеться платити, повідомило видання «На пенсії».

Українці сплачують три платіжки за газ:

Реклама

за спожитий газ — тобто фактично використану кількість кубометрів;

за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;

за технічне обслуговування газових мереж — вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.

Натомість четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.

Замити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву у центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання радять раз на рік.

Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько 1500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.

Як повідомлялося, комуналка в Україні дорожчає. Найбільше це стосується цін житлово‑сервісних послуг, які напряму впливають на бюджет родин. Зауважимо, незважаючи на уповільнення загальної інфляції, тарифи на комунальні послуги за останній рік виросли на 2,3%.

Реклама