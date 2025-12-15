- Дата публікації
Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає
Частина українців отримає «четверту» платіжку за газ.
Щомісяця українці сплачують три платіжки за газ: за спожите паливо, за доставлення та за технічне обслуговування мереж. Втім, деякі споживачі може отримати ще й четверту платіжку за газопостачання.
Кому надійде четверта платіжка і за що доведеться платити, повідомило видання «На пенсії».
Українці сплачують три платіжки за газ:
за спожитий газ — тобто фактично використану кількість кубометрів;
за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;
за технічне обслуговування газових мереж — вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.
Натомість четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.
Замити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву у центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання радять раз на рік.
Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько 1500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.
Як повідомлялося, комуналка в Україні дорожчає. Найбільше це стосується цін житлово‑сервісних послуг, які напряму впливають на бюджет родин. Зауважимо, незважаючи на уповільнення загальної інфляції, тарифи на комунальні послуги за останній рік виросли на 2,3%.