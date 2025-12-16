- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 16 грудня: якою буде активність Сонця
Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.
У вівторок, 16 грудня, активність Сонця значно зменшилася. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індекс 2,7.
Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.
Параметри сонячного вітру повернулися до рівня навколишнього середовища, оскільки вплив високошвидкісного потоку з корональної діри зменшується. Хоч зранку 15 грудня спостерігався викид корональної маси, але він не має земного компонента, а тому не стане геоефективним.
Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.