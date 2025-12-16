ТСН у соціальних мережах

183
1 хв

Магнітна буря 16 грудня: якою буде активність Сонця

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У вівторок, 16 грудня, активність Сонця значно зменшилася. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індекс 2,7.

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Параметри сонячного вітру повернулися до рівня навколишнього середовища, оскільки вплив високошвидкісного потоку з корональної діри зменшується. Хоч зранку 15 грудня спостерігався викид корональної маси, але він не має земного компонента, а тому не стане геоефективним.

Магнітна буря 16 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 16 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.

